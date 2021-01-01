وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع إلغاء التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة في الثانوية العامة، لا يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذا الموضوع سيعرض أيضا على المجلس الأعلى للجامعات بعد ذلك.



وأضاف: "بناءً على ذلك، تظل الأمور على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك!".

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وكانت حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بعد أن أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة العام الدراسي القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "أولياء أمور مصر" عبر تطبيق واتس اب: "سيكون مسموحا لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢".وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.وقال وزير التربية والتعليم إن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.وأضاف وزير التربية والتعليم: "يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة".وأوضح أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.وأكد أن تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: "ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة".