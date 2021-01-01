بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا في آداب عين شمس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا في آداب عين شمس

صورة الخبر: آداب عين شمس
آداب عين شمس


بدأت اليوم امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2020 / 2021 في كلية آداب عين شمس والتى تنعقد خلال الفترة من الأربعاء 3 مارس 2021 وحتى يوم 28 من الشهر نفسه وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية و الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية أنه يتم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه الإجراءات على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة التباعد وعدم التكدس ، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات ، قياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان، ترك مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان، منع تبادل الأدوات بين الطلاب، وكذلك منع التواجد بساحات الكلية والتجمعات.

وقالت أ.د شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الامتحانات تجرى على طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة ، حيث يؤدي الامتحانات على هذا النظام 504 طلاب وطالبات بجميع أقسام الكلية عدا أقسام الارشاد السياحي والإعلام الذين يطبق عليهم النظام القديم في عقد الامتحانات آخر العام .

وأكدت أنه تم تقسيم اللجان بنصف السعة الفعلية للمدرج لمراعاة التباعد الاجتماعي المنشود في هذه الفترة، وتقام الامتحانات على فترتين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 : 11 صباحًا ومن 12.30 : 2.30 ظهرًا أما أيام السبت والاثنين والأربعاء فتقام على فترة واحدة من 12.30 : 2.30 ظهرًا .

كما أكدت " مظلوم " أنه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فإن الكلية ستقبل الاعتذارات الطبية في حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا في آداب عين شمس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88886

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager