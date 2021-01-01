ما الدودة الشريطية عند الأطفال وكيف تنمو؟

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الدودة الشريطية عند الأطفال

الديدان الشريطية هي ديدان معوية طفيلية مفلطحة تشبه الشريط الطويل، وتعيش في أمعاء الإنسان أو الحيوان، فهي غير قادرة على البقاء خارج المضيف.

يمكن أن تعيش الديدان الشريطية لعدة سنوات وأن تنمو بطول يزيد عن 30 مترًا، وتنمو عن طريق التغذية من العائل، ما يتسبب في نقص التغذية.

ويمكن أن يصاب الأطفال بعدوى الدودة الشريطية من الطعام أو الماء الملوث بالدودة أو بيضها، حيث يعلق الطفيل نفسه في بطانة الأمعاء ويتغذى على الدم الذي يحتوي على العناصر الغذائية المهضومة.

وتتكون الديدان الشريطية من عدة شرائح، ويمكن لكل شريحة إنتاج بيض. مع نمو الدودة الشريطية، تنكسر الأجزاء السفلية وتظهر في البراز.

ويمكن أن تلوث قطع البيض والدودة الشريطية من براز الأشخاص المصابين بالطعام والماء، قد تكون موجودة في التربة أو الماء لأشهر وتنتقل إلى البشر أو الحيوانات.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

المصدر: elbalad

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