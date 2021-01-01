ما الدودة الشريطية عند الأطفال وكيف تنمو؟

الديدان الشريطية هي ديدان معوية طفيلية مفلطحة تشبه الشريط الطويل، وتعيش في أمعاء الإنسان أو الحيوان، فهي غير قادرة على البقاء خارج المضيف.
يمكن أن تعيش الديدان الشريطية لعدة سنوات وأن تنمو بطول يزيد عن 30 مترًا، وتنمو عن طريق التغذية من العائل، ما يتسبب في نقص التغذية.
ويمكن أن يصاب الأطفال بعدوى الدودة الشريطية من الطعام أو الماء الملوث بالدودة أو بيضها، حيث يعلق الطفيل نفسه في بطانة الأمعاء ويتغذى على الدم الذي يحتوي على العناصر الغذائية المهضومة.
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