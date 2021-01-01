كشفت مجموعة من الأسرى الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، طرق الاستدراج والتضليل التي تتخذها قيادات ومشرفو الميليشيا بالزج بالعناصر التي تعمل على تحشيدها، إضافة إلى فرار القيادات من أرض المعركة بينما تترك عناصرها إلى مصيرهم المحتوم.
وأكدوا أنهم تعرّضوا للتضليل من قبل مشرفي الحوثي، حيث دفعوا بهم إلى المعركة بذريعة محاربة أميركا وإسرائيل في مأرب.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تسجيلات مصوّرة لمجموعة من الأسرى يتّهمون فيها ميليشيا الحوثي بالكذب عليهم والتغرير بهم واستدراجهم لقتال إخوانهم اليمنيين في مأرب، على أنهم أميركيون وإسرائيليون، مؤكدين تفاجأهم بأن من يقاتلونهم ليسوا سوى إخوانهم وأبناء جلدتهم من أبناء اليمن.
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التعليقات على فيديو.. اعترافات صادمة لأسرى حوثيين
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