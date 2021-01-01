فيديو.. اعترافات صادمة لأسرى حوثيين



اعترافات صادمة لأسرى حوثيين اعترافات صادمة لأسرى حوثيين

كشفت مجموعة من الأسرى الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، طرق الاستدراج والتضليل التي تتخذها قيادات ومشرفو الميليشيا بالزج بالعناصر التي تعمل على تحشيدها، إضافة إلى فرار القيادات من أرض المعركة بينما تترك عناصرها إلى مصيرهم المحتوم.



وأكدوا أنهم تعرّضوا للتضليل من قبل مشرفي الحوثي، حيث دفعوا بهم إلى المعركة بذريعة محاربة أميركا وإسرائيل في مأرب.



ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تسجيلات مصوّرة لمجموعة من الأسرى يتّهمون فيها ميليشيا الحوثي بالكذب عليهم والتغرير بهم واستدراجهم لقتال إخوانهم اليمنيين في مأرب، على أنهم أميركيون وإسرائيليون، مؤكدين تفاجأهم بأن من يقاتلونهم ليسوا سوى إخوانهم وأبناء جلدتهم من أبناء اليمن.

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وحذّروا أقاربهم وكل من يعرفهم من التصديق للأكاذيب التي يسوقها مشرفو الحوثي في المساجد والقرى والمجالس، فهي ليست إلا أكاذيب يراد لهم من خلالها أن يكونوا وقوداً لأطماع شخصية وأهداف عنصرية لا تمت للوطن واليمنيين بصلة.كما كشفوا في أحاديثهم أن قيادات ومشرفي الحوثي أوصلوهم إلى مقدمة الصفوف، وحينما اشتدّت المعركة تركوهم بمفردهم يواجهون الموت ولاذوا بالفرار، دون أن يعيروا حياتهم أي اهتمام ولم يقدموا لهم أي مساعدة رغم نداءات الاستغاثة التي أطلقوها.وأكدوا أن المشرفين الحوثيين أعطوهم أوامر صارمة بعدم معالجة أي مقاتل يتعرض للإصابة في الجبهات، مؤكدين قيام قيادات حوثية بتنفيذ إعدامات ميدانية للكثير من زملائهم الذين أصيبوا خلال المعارك، ويرفضون انتشال جثامينهم من الجبال والشعاب.