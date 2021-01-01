نشر أحد المتجولين ليلًا عبر الغابات مقطع فيديو مرعباً عبر تطبيق TikTok لمخلوق غريب شاحب يقفز مسرعًا فوق العشب وينطلق نحوهم.
وقد رجّح الملايين من مستخدمي مواقع التواصل أن المخلوق هو "سكين واكر" شخصية أسطورية شهيرة يحكى أنه يتجول في الغابات ويمكنه التحول إلى أي حيوان.
يصور المقطع المتداول منطقة عشبية مضاءة بكشاف يحمله مصور الفيديو من السيارة برفقة زملائه، ويبدو الأمر كما لو أنهم يجوبون المنطقة بحثًا عن الحيوانات.
وبينما يتحدثون عن وجود حيوان أمامهم بعيدًا، فجأة يقطع حديثهم صوت رفيقهم يصرخ "ما هذا!"، في ذعر شديد.
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التعليقات على إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو
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