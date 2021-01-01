هل تعلم أن الإمساك ليس مجرد مشكلة تتعلق بجهاز المعدة أو الأمعاء، ولكن يمكن أن يكون أيضًا سببًا في كثير من الأحيان في تعرض البشرة للجفاف إلى جانب جفاف الشعر إلى جانب تفاقم مشاكل النوم والأرق .
وأوصى كل من المتخصصين سوتشي كوثاري وهانزا ميلفاني على صفحتهما على Instagram بإتباع تدابير غذائية مناسبة لعلاج الامساك تتمثل في:
* الأطعمة الدافئة والرطبة: الشوربة ، والتفاح المسلوق
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق