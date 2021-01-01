بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

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أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك


هل تعلم أن الإمساك ليس مجرد مشكلة تتعلق بجهاز المعدة أو الأمعاء، ولكن يمكن أن يكون أيضًا سببًا في كثير من الأحيان في تعرض البشرة للجفاف إلى جانب جفاف الشعر إلى جانب تفاقم مشاكل النوم والأرق .

وأوصى كل من المتخصصين سوتشي كوثاري وهانزا ميلفاني على صفحتهما على Instagram بإتباع تدابير غذائية مناسبة لعلاج الامساك تتمثل في:

* الأطعمة الدافئة والرطبة: الشوربة ، والتفاح المسلوق

* البامية: هذه الخضار اللزجة مثالية لتنظيف القولون

* يُضاف زيت الكتان إلى عصائر درجة حرارة الغرفة التي تساعد على التزليق.

* ينقع بين عشية وضحاها الخوخ والتين والزبيب.

* الحليب الدافئ والسمن والزعفران والكركم .
* يُحفظ الكثير من الماء الدافئ أو الماء في درجة حرارة الغرفة

* وجبات خفيفة جافة مثل الفشار أو البسكويت

* لا تشرب المشروبات الغازية بما في ذلك المياه الغازية

* تجنب الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم . تجنب الماء البارد أيضًا.

المصدر: Instagram

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