4 نصائح للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا



نزلات البرد والأنفلونزا نزلات البرد والأنفلونزا



يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالى لنزلات البرد نتيجة تقلب الطقس وتغير درجة حرارة الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل النصائح التى تساعد على الوقاية من نزلات البرد.



وإذا كنت قلقًا بشأن الإصابة بنزلة برد خلال هذا الموسم ، فإليك بعض النصائح والحيل لزيادة المناعة والبقاء في أمان:



1. الحفاظ على النظافة

اغسل وعقم يديك بانتظام وتجنب الخروج إلى الخارج ما لم تكن هناك حاجة ماسة إليه ، خاصة أثناء الوباء. لا تشارك أي أواني أو أكواب مع أي فرد في العائلة وقم بتطهير الأسطح في المنزل من وقت لآخر. تأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة يتبع نفس ممارسات النظافة ، بغض النظر عن العمر.

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2. تناول أطعمة مغذيةتناولي أطعمة مغذية طوال اليوم ، وتأكدي من تغطية جميع المجموعات الغذائية واتباع نظام غذائي متوازن. التزم بالطعام المطبوخ في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ، وسترى أن جهاز المناعة لدى الأسرة يظل قويًا!3. تتبع درجة الحرارة بانتظاملقد أثبت تتبع درجة الحرارة فعاليته العالية في تشخيص العديد من الإصابات وأهمها الأنفلونزا. تتبع درجة الحرارة مرتين يوميًا ، إن لم يكن أكثر ، لأي شخص يشعر بالمرض أو عرضة للإصابة بالعدوى ، وخاصة الأطفال.مقياس حرارة الشريان الصدغي من Exergenهو الأكثر تفضيلًا من قبل الأطباء والممرضات في الولايات المتحدة لتتبع درجات الحرارة. يتطلب الحد الأدنى من الاتصال ويظهر قراءات بعد تمريرة خفيفة فقط على الجبهة. تضمن ميزة الذاكرة الخاصة به إمكانية اكتشاف أي ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قد يكون مدعاة للقلق ، كما أن شاشة LCD الناعمة تجعل من السهل التحقق من درجة الحرارة في الليل.إذا كان طفلك الصغير يكره موازين الحرارة الشرجية أو داخل الأذن ، فسيكون مقياس حرارة الشريان الصدغي هو أفضل صديق له ، لأنه غير جراحي ويستغرق أقل من خمس ثوانٍ للقراءة ، حتى يتمكن من النوم أو اللعب بشكل مريح. بفضل القراءات الدقيقة والاستخدام السهل ، يعد هذا المقياس بمثابة مقياس حرارة لكل منزل.4. ابق نشطًاتمرن وحافظ على نشاطك كل يوم ، حتى لو لم تتمكن من الخروج في الهواء الطلق. يمكن أن يساعدك تخصيص ساعة يوميًا للعائلة بأكملها لممارسة التمارين معًا في تحفيز بعضكما البعض ، كما يوفر بعضًا من وقت الترابط الممتع أيضًا.إن تناول الطعام الصحي ، وتتبع درجة الحرارة والبقاء نشطًا ، من بين أمور أخرى ، تعمل على العجائب للوقاية من البرد والإنفلونزا ، وحتى التعافي بسرعة من الأمراض، وإذا لاحظت تفاقم الأعراض ، فتأكد من الاتصال بطبيبك على الفور ، والذي يمكنه تقديم النصيحة الصحيحة لك. بالصحة والسعادة!