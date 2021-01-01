طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة



طريقة عمل المقلوبة طريقة عمل المقلوبة



تعد المقلوبة من الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن إعدادها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة النكهات المختلفة المفضلة للجميع، وإليكم طريقة عمل المقلوبة للشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير المقلوبة

دجاجة ٨ قطع

أرز مصري

مرقة دجاج أو ماء

باذنجان رومي مقلي

بطاطس مقلية

فلفل رومي

فلفل حار

جزر مبشور

طماطم

بصل

بهارات

ملح

فلفل اسود

زيت للقلي



طريقة تحضير المقلوبة

* تحمر قطع الدجاج في الزيت مع البصل

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* ترفع قطع الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار* ترص شرائح الباذنجان المقلية في نفس حلة خليط البصل* ترص شرائح البطاطس المقلية وشرائح الطماطم والجزر المبشور* تضاف قطع الدجاج والأرز* يضاف الماء أو المرقة ويغطى الخليط وعند الغليان توطى النار ويترك الخليط حتى تمام النضج* تقلب وتقدم