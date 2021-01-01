طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

تعد المقلوبة من الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن إعدادها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة النكهات المختلفة المفضلة للجميع، وإليكم طريقة عمل المقلوبة للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير المقلوبة
دجاجة ٨ قطع
أرز مصري
مرقة دجاج أو ماء
باذنجان رومي مقلي
بطاطس مقلية
فلفل رومي
فلفل حار
جزر مبشور
طماطم
بصل
بهارات
ملح
فلفل اسود
زيت للقلي
طريقة تحضير المقلوبة
* تحمر قطع الدجاج في الزيت مع البصل
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