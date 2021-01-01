طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

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طريقة عمل المقلوبة


تعد المقلوبة من الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن إعدادها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة النكهات المختلفة المفضلة للجميع، وإليكم طريقة عمل المقلوبة للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير المقلوبة
دجاجة ٨ قطع
أرز مصري
مرقة دجاج أو ماء
باذنجان رومي مقلي
بطاطس مقلية
فلفل رومي
فلفل حار
جزر مبشور
طماطم
بصل
بهارات
ملح
فلفل اسود
زيت للقلي

طريقة تحضير المقلوبة
* تحمر قطع الدجاج في الزيت مع البصل

* ترفع قطع الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار

* ترص شرائح الباذنجان المقلية في نفس حلة خليط البصل

* ترص شرائح البطاطس المقلية وشرائح الطماطم والجزر المبشور

* تضاف قطع الدجاج والأرز
* يضاف الماء أو المرقة ويغطى الخليط وعند الغليان توطى النار ويترك الخليط حتى تمام النضج

* تقلب وتقدم

المصدر: elbalad

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