لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة



لخسارة الوزن في أسبوع لخسارة الوزن في أسبوع



يحتوي الحرنكش على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن والألياف، حيث يحتوي الكوب على 74 سعرًا حراريًا فقط ، مما يساعدك على الشعور بالشبع وخسارة الوزن بشكل جيد.



وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم ابرز فوائد تناول الحرنكش على الصحة..



الحرنكش غني بالمركبات النباتية التي تسمى مضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة تحمي وتصلح الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، وهي جزيئات مرتبطة بالشيخوخة والأمراض ، مثل السرطان .

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وتشير الدراسات التي أجريت على الخلايا البشرية إلى أن الحرنكش قد يساعد في تنظيم جهاز المناعة لديك، وتحتوي الفاكهة على مادة البوليفينول المتعددة التي تمنع إطلاق بعض علامات المناعة الالتهابية .وتشير أحدث الأدلة إلى أنه يجب تناول فيتامين ك جنبًا إلى جنب مع فيتامين د من أجل صحة العظام المثلى، ويعد هذا الفيتامين مكونًا ضروريًا للعظام والغضاريف ويشارك أيضًا في معدلات دوران العظام الصحية ، وهي كيفية تكسير العظام وإصلاحها .ويوفر الحرنكش اللوتين والبيتا كاروتين ، إلى جانب العديد من الكاروتينات الأخرى، ويرتبط النظام الغذائي الغني بالكاروتينات من الفواكه والخضروات بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي للعمى .