

صينية سمك الماكريل صينية سمك الماكريل



يعد سمك الماكريل من الذ اصناف الاسماك الشائعة بين المصريين ونعرض لكم 3 طرق مختلفة لعمل صينية سمك الماكريل للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

الوصفة الاولى

مقادير ماكريل بزيت الزيتون والليمون

سمك ماكريل

زيت زيتون

ليمون

بطاطس

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

كزبره ناشفه

كزبره خضراء

كمون

فلفل حار

طماطم

زعتر

طريقة تحضير ماكريل بزيت الزيتون والليمون

* يرفع زيت الزيتون فى طاسه ساخنه مع نصف كميه الثوم المفروم مع البصل شرائح و كمون و يضاف الزعتر مع ملح و فلفل و عصير الليمون ويقلبوا جيدا ويضاف الفلفل الحار و الطماطم شرائح و الكزبره الخضراء و الناشفه



* تقطع البطاطس حلقات ثم ترفع فى الزيت لتصبح نصف تسوية ثم ترفع فى صينية الفرن ويرفع عليها الخليط المجهز فى الطاسه ويفرم باقي الثوم للتتبيلة مع زعتر و كمون و ملح و فلفل و زيت زيتون و ليمون فى الكبه



* يوضع السمك مكان الخضار فى الطاسة و عليه التتبيلة ثم يرفع فى بايركس الفرن و يدخل حتي يكتمل النضج و يقدم .

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الوصفة الثانيةمقادير صينية ماكريلسمك ماكريلثومبصلفريكطماطمزعتركمونبهاراتليمونشطةدقيقكرفس كرات كزبرة خضرا ملح فلفل أسود زيتطريقة تحضير صينية ماكريل* افرمي البصل و الثوم و الكرات وشوحيهم في طاسة بها زيت ساخن، وضيفي الطماطم مع صلصة وبشر الليمون والبهارات وملح وفلفل و اتركيهم قليلا* ضيفي الفريك المنقوع علي الصلصة و اتركيها حتي تغلي وقطعي الليمون والفلفل الحار وافرميهم مع زعتر وكمون وبهارات وملح وفلفل ثم ضعي الخليط في طاجن* تبلي بيه الماكريل من الداخل وعليه رشة زيت و ادخليه الفرن حتي ينضج، و اخرجيه من الفرن و ضيفي عليه خليط الصلصة و الفريك و ادخليهم الفرن مره اخري حتي يكتمل التسوية و قدميه بالهناالوصفة الثالثةمقادير ماكريل بزيت الزيتون والليمونسمك ماكريلزيتزيتونليمونبطاطسبصلثومملحفلفل اسودكزبره ناشفهكزبره خضراءكمونفلفل حارطماطم زعترطريقة تحضير ماكريل بزيت الزيتون والليمون* يرفع زيت الزيتون فى طاسه ساخنه مع نصف كميه الثوم المفروم مع البصل شرائح و كمون، يضاف الزعتر مع ملح و فلفل و عصير الليمون ويقلبوا جيدا* يضاف الفلفل الحار و الطماطم شرائح و الكزبره الخضراء و الناشفه، وتقطع البطاطس حلقات ثم ترفع فى الزيت لتصبح نصف تسوية ثم ترفع فى صينية الفرن* يرفع عليها الخليط المجهز فى الطاسه، ويفرم باقي الثوم للتتبيلة مع زعتر و كمون و ملح و فلفل و زيت زيتون و ليمون فى الكبه* يوضع السمك مكان الخضار فى الطاسة و عليه التتبيلة ثم يرفع فى بايركس الفرن و يدخل حتي يكتمل النضج و يقدم بالهنا