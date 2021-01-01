انسحبوا فورا .. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بسبب تيجراي



أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأعرب له عن قلقه حيال الأزمة الإنسانية القائمة في إقليم تيجراي جنوبي إثيوبيا.



قال بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر": "ناقشت اليوم القلق الأمريكي حول الأزمة القائمة في إقليم تيجراي الإثيوبي مع رئيس الوزراء آبي أحمد".



وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراء لإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين".

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وتابع: "الولايات المتحدة مازالت مستعدة لتقديم العون في حل النزاع".قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن طالب إثيوبيا بالتعاون مع المجتمع الدولي لتسهيل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي طلب سحب جميع القوات من تيجراي بما فيها القوات الإقليمية في أمهرة والقوات الإرترية.وشدد بلينكن خلال اتصاله برئيس الوزراء الإثيوبي على وجود تقارير تؤكد ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا، مطالبًا بوقف الأعمال العسكرية وسحب القوات الإثيوبية إلى خارج تيجراي.