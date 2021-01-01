شهدت شوارع لبنان عودة جديدة إلى قطع الطرقات بعد الهبوط الجديد لليرة التي هبطت أمام الدولار الأمريكي، حيث أصبح الدولار الواحد بقيمة 10 آلاف ليرة، ما هبط بالحد الأدنى للأجور في لبنان ليصبح 68 دولارًا فقط.
وبحسب "روسيا اليوم"، قطع اللبنانيون عددا كبيرا من الطرقات في كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحتجين أقفلوا محال الصرافة في في مدينة صيدا جنوب لبنان بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".
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التعليقات على قطع شوارع وإغلاق محال الصرافة.. غضب في لبنان بعد انهيار الليرة..فيديو
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