قطع شوارع وإغلاق محال الصرافة.. غضب في لبنان بعد انهيار الليرة..فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › قطع شوارع وإغلاق محال الصرافة.. غضب في لبنان بعد انهيار الليرة..فيديو

صورة الخبر: في لبنان بعد انهيار الليرة
في لبنان بعد انهيار الليرة

شهدت شوارع لبنان عودة جديدة إلى قطع الطرقات بعد الهبوط الجديد لليرة التي هبطت أمام الدولار الأمريكي، حيث أصبح الدولار الواحد بقيمة 10 آلاف ليرة، ما هبط بالحد الأدنى للأجور في لبنان ليصبح 68 دولارًا فقط.

وبحسب "روسيا اليوم"، قطع اللبنانيون عددا كبيرا من الطرقات في كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحتجين أقفلوا محال الصرافة في في مدينة صيدا جنوب لبنان بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".

وعلى تويتر، تصدر هاشتاج #لبنان_ليس_بخير و#الدولار تويتر لبنان، حيث أعرب المغردون عن غضبهم وامتعاضهم من الأوضاع.

وعلقت إحدى المغردات على انهيار الليرة، قائلة: "تخيلوا أن تعملوا لمدة شهر كامل مقابل 68$ وعائلة كاملة يجب أن تعتاش على هذا المبلغ... هذا هو الجحيم".

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قطع شوارع وإغلاق محال الصرافة.. غضب في لبنان بعد انهيار الليرة..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25287

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager