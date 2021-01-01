عقوبة الفريق الذي لن يجري مسحات قبل أي مباراة في الدوري

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صورة الخبر: اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

خاطب اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بجديد موقف مسحات فيروس كورونا، كما كشف عن عقوبة الأندية التي لن تجر مسحات قبل المباريات الخاصة بها.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب أندية الدوري بأن النادي الذي لن يجري مسحات كورونا قبل أي مباراة، سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب، وتضاعف الغرامة تباعا.

وشدد خطاب اتحاد الكرة، الذي حصل FilGoal.com على نسخة منه، أن الأندية ستتحمل إجراء المسحات في أحد المعامل المعتمدة من اتحاد الكرة، قبل 48 ساعة من أي مباراة.

ويتعين على النادي، مخاطبة اتحاد الكرة بنتائج المسحة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة.

المصدر: في الجول

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