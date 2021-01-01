قال تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حكمت بأن الزمالك عليه دفع مليون دولار لمحترفه الغاني السابق بنيامين أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، أو يُمنع من الانتقالات لحين دفع المبلغ.
وأوضح خطاب لجنة الانضباط الذي وصل للأطراف المعنية في الأول من مارس، أن نادي الزمالك أمامه 30 يوما لدفع المبلغ، وفي حال عدم الدفع سيتم منعه من الانتقالات حتى الدفع.
وكانت المحكمة الرياضية قد حكمت لأتشيمبونج بـ 1.1 مليون دولار بعد أن قضت بأن اللاعب الغاني "تم إجباره" على فسخ عقده.
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التعليقات على بي بي سي: فيفا يقرر منع الزمالك من الانتقالات إذا لم يدفع مليون دولار لـ أشيمبونج قبل 30 مارس
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