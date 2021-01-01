بي بي سي: فيفا يقرر منع الزمالك من الانتقالات إذا لم يدفع مليون دولار لـ أشيمبونج قبل 30 مارس



أشيمبونج أشيمبونج

قال تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حكمت بأن الزمالك عليه دفع مليون دولار لمحترفه الغاني السابق بنيامين أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، أو يُمنع من الانتقالات لحين دفع المبلغ.



وأوضح خطاب لجنة الانضباط الذي وصل للأطراف المعنية في الأول من مارس، أن نادي الزمالك أمامه 30 يوما لدفع المبلغ، وفي حال عدم الدفع سيتم منعه من الانتقالات حتى الدفع.



وكانت المحكمة الرياضية قد حكمت لأتشيمبونج بـ 1.1 مليون دولار بعد أن قضت بأن اللاعب الغاني "تم إجباره" على فسخ عقده.

قد يعجبك أيضا...

من جانبه، علق أشيمبونج لـ BBC Sport Africa: "أشعر الآن بشعور رائع، لقد تم إنصافي للمرة الثانية. الحقيقة ظهرت في النهاية".وأتم أتشيمبونج: "الآن آمل أن يطبق الزمالك القرار ويدفع بأقصى سرعة، أنا سعيد للغاية".أشيمبونج انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادما من الداخلية. لعب معهم لموسم واحد فقط، وسجل هدفين في 6 مباريات، والهدفين كانا في مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري.الغاني رحل عن الزمالك بعد ذلك إلى بتروجت معارا. ثم من الزمالك إلى الشمال القطري بشكل نهائي.