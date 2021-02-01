

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بقيمة 6 جنيهات ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام، مع عودة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1750 دولار.



وقال ممدوح عبد الله خبير أسواق المعادن الثمينة، إن عودة الطلب على المعدن النفيس عالميا أمر متوقع مع الهبوط الكبير في الأسعار، لأن المستثمرين يتجهون لشراء المعدن النفيس مع هبوط الأسعار بهدف المضاربة وتحقيق أرباح.



وأضاف في تصريحات خاصة، أن الاتجاه الحالي نحو الصعود بنسبة 0.83% ربما يستمر حتي نهاية تعاملات اليوم، لكن الأمور قد تتغير بسبب خطة التحفيز الأمريكية التي تؤثر باستمرار على قرارات المستثمرين وصناديق الاستثمار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 661.70 جنيه.



عيار 21 : 772 جنيها.



عيار 24 : 882.25 جنيه.



الجنيه الذهب: 6176 جنيها.



أونصة الذهب 1750 دولار.



وكان الذهب تراجع بقوة الاسبوع الماضي، بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 2020 وسط توقعات بتعافي الطلب العالمي، وارتفاع عوائد السندات بقوّة لتضغط على المؤشرات الأمريكية والذهب يستمر في الانخفاض.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي التعافي من جائحة الكورونا، وهذا تسبب في تراجع أسعار الذهب.