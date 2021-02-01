

القاهرة للاستثمار تتحول للربحية خلال 2020 رغم تراجع المبيعات القاهرة للاستثمار تتحول للربحية خلال 2020 رغم تراجع المبيعات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عن العام الماضي، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي، مسجلة صافي ربح بلغ 688.98 ألف جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 26.08 مليون جنيه خلال 2019- مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، بلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من صافي أرباح العام نحو 1.29 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 23.02 مليون جنيه خلال 2019.



فيما بلغ نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة خسائر بلغت 608.6 ألف جنيه خلال 2020، مقابل خسائر 3.06 مليون جنيه خلال 2019.

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وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 6.08 مليون جنيه، مقابل نحو 7.97 مليون جنيه خلال 2019.وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة لتصل إلى 1.94 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 3.83 مليون جنيه خلال 2019.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 118.6 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105.86 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من عامها المالي الماضي.وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عامها المالي لتسجل 370 مليون جنيه، مقابل 313.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، حققت الشركة خسائر بقيمة 7.76 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 10.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.