

«الإسكان » تخاطب المقاولين بفروق أسعار مواد البناء خلال يناير وفبراير «الإسكان » تخاطب المقاولين بفروق أسعار مواد البناء خلال يناير وفبراير

خاطبت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن أسعار مواد البناء ويمكن الاسترشاد بها فى الدراسات التحليلية لأسعار بنود أعمال المقاولات التي تتم عن طريق الاتحاد.



وأوضحت «هاشم» أنه تمت مراجعة احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية برقم 219 لسنة 2006، فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بأعداد نشرة بمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة التى لاغني عنها بمجال قطاعي المقاولات التى تساعد القطاعين الحكومي والخاص فى التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة.



وأشارت إلي أن هذه أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه يتم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط لبعض الشركات التى أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء تمده عند دراسة الأسعار ألصرف التعويضات لقطاع المقاولات الناتجة عن تغير الأسعار 191 طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية للقانون.

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الحديد والصلبوأشار التقرير الأسعار الاسترشادية إلى حجم فروق الأسعار لشهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي 2020، وفيما يخص حديد التسليح" صلب 37 –لفائف " و52 _أطوال " تراجعت الأسعار بنسبة 1.4 عن ليسجل سعره نحو 13600 جنيها للطن خلال شهري يناير وفبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 ليسجل 10 ألف جنيه للطن ليسجل ارتفاعا 36%.وفيما يخص قطاعات الحديد الإنشائية "كريتال"، وفقط سجل سعر تراجعًا خلال شهر فبراير ليصل سعره نحو 14800 مقارنة بشهر يناير ليسحل سعر الطن نحو 15 ألف جنية بمعدل انخفاض 1.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل سعر الطن نحو 11100 ألف جنية بنسبة نمو 33.3 %، يليها حديد من خوص وزوايا سجل سعر الطن تراجعًا بنسبة 1.5 خلال شهر فبراير ليصل سعر الطن 13300 جنية مقارنة بشهر يناير ليبلغ 13500، وجاء أسعار حديد ألواح صاج 2مم على البارد يصل سعر الطن خلال شهر فبراير 2021 نحو 277 جنية مقارنة بشهر يناير ليبلغ بـ240 جنية بمعدل تغير يصل 1.3%.ويشير التقرير إلي أسعار الصاج معرج مجلفن ملون، حيث يسجل سعر المتر ثابتًا فى الأسعار الصاج مفرد سمك 0.5 مم عرض اللوح 1.06 متر والتعريجة 3.7 سم ليبلغ سعر المتر 136.80 جنيه، بينما سجل سعر متر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر وسمك ،0.4*0.5 ملي بينهما عازل ليصل سعره نحو 342 جنيها، بينما سجل سعر متر الصاح ساندوتش للاسقف سمك 7.7 نحو 373 جنيهًا.