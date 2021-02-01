العملة اللبنانية تهوى لمستوى غير مسبوق عند 10 آلاف ليرة مقابل الدولار

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العملة اللبنانية تهوى لمستوى غير مسبوق عند 10 آلاف ليرة مقابل الدولار

هوت العملة اللبنانية اليوم الثلاثاء باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضي إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.

وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقفت تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.

المصدر: الدستور

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