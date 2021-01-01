7 علامات تؤكد احتياج طفلك لمشاية .. تعرفي عليها

أنت تفكرين فيما إذا كان طفلك يحتاج إلى مشاية؟ هذا السؤال ليس من السهل الإجابة عليه بالفعل، حتى الأطباء ليس لديهم إجماع حول ما إذا كان ينبغي استخدامها، لا ينصح بعض أطباء الأطفال الأمريكيين والأوروبيين بوضع الأطفال في سيارات الدفع هذه.
دعنا نتحدث عن إيجابيات وسلبيات مثل هذه الأجهزة ، وفي الحالات التي تكون فيها غير حكيمة ووفقًا للمعايير التي ينبغي اختيارها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
في أي عمر يمكن وضع الطفل في المشاية:
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