7 علامات تؤكد احتياج طفلك لمشاية .. تعرفي عليها

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علامات تؤكد احتياج طفلك لمشاية

أنت تفكرين فيما إذا كان طفلك يحتاج إلى مشاية؟ هذا السؤال ليس من السهل الإجابة عليه بالفعل، حتى الأطباء ليس لديهم إجماع حول ما إذا كان ينبغي استخدامها، لا ينصح بعض أطباء الأطفال الأمريكيين والأوروبيين بوضع الأطفال في سيارات الدفع هذه.

دعنا نتحدث عن إيجابيات وسلبيات مثل هذه الأجهزة ، وفي الحالات التي تكون فيها غير حكيمة ووفقًا للمعايير التي ينبغي اختيارها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

في أي عمر يمكن وضع الطفل في المشاية:

لا توجد إجابة معينة، العمر الموصى به من قبل الأطباء من 6 إلى 8 أشهر، ففي هذا العمر يكون غالبية الأطفال مستعدين للبقاء منتصبًا مع الدعم الجسدي والنفسي.

راقب ابنك باهتمام ، وقم بتقييم حالته الجسدية، فإذا كان الطفل جيدًا أو على الأقل يمكنه القيام بالأشياء التالية ، فيمكنك شراء مشاية بأمان ووضع الطفل فيها، لكن بعد مروره بهذه الخطوات :

جيد في الزحف.
يجلس بدون دعم ، لا يتخلف أو يتراجع.
يقف في السرير بالقرب من الدعم.
يستطيع أو يحاول الوقوف بمفرده.
لا يعاني من اضطرابات في العضلات والعظام أو الكساح.
فضولي ويريد أن يدرك العالم بنشاط.
يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر.

المصدر: موقع هيلثي

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