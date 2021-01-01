وُلد حيوان جديد من فصيلة إنسان الغاب السومطري المهددة بالانقراض في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في مفاجأة سارة لحراس حديقة الحيوان هناك، إذ كانوا ينتظرون قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو.
ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم ريس (12 عاما) وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر.
وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية إنه لم يقع الاختيار بعد على اسم الصغير الذي وُلد يوم الأحد، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.
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التعليقات على حديقة حيوان أمريكية تشهد مولودا جديدا من إنسان الغاب المهدد بالانقراض
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