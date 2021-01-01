فوائد القرفة مع الليمون.. للتخسيس وللبشرة



فوائد القرفة مع الليمون فوائد القرفة مع الليمون



يجهل الكثير من الأشخاص فوائد القرفة مع الليمون، حيث إن الليمون والقرفة يتماشيان جيدًا مع أي نوع من أنواع الشاي، حيث يعمل هذا المزيج علي عمليات إزالة السموم الصحية لجسمك وهذه هي أولي فوائد القرفة مع الليمون.



ومن فوائد القرفة مع الليمون أنه يعزز عملية الهضم الصحي ويعزز المناعة من الكميات العالية من فيتامين سي توازن القرفة نسبة السكر في الدم ولها خصائص مكثفة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.



فوائد القرفة والليمون للتخسيس

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ندرك أن ممارسة واتباع نظام غذائي صحي هي أفضل الرهانات لدينا للتخسيس ولكن نجد أن فوائد القرفة والليمون للتخسيس واحدة من أهم الاتجاهات فقدان الوزن والتي يمكن إضافتها لنظامك الغذائي اليومي.

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كما أن فوائد القرفة والليمون للتخسيس لن تكون حول خصائص القرفة والعسل التي تساعد على التخلص من الجنيهات، إلا أن البحث عن هذا المزيج ضئيل تظهر بعض الدراسات واعدة.على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن مركب سينامالديهيد قد ينشط توليد الحرارة أثناء التوليد الحراري، ينتج جسمك الحرارة - ويحرق السعرات الحرارية في هذه العملية.وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن استبدال السكروز بالعسل يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن أظهرت دراسة أخرى من عام 2010 أن العسل يمكن أن ينشط الهرمونات التي تثبط الشهية.ومع ذلك، لا توجد دراسات تثبت بشكل قاطع أن القرفة والعسل يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.فوائد القرفة والليمون للبشرةيعالج حب الشباب: الخصائص المضادة للفطريات ومضادات الأكسدة والبكتيريا الموجودة في القرفة تجعلها مفيدة ضد حب الشباب والبقع الجلدية. يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في إزالة حب الشباب عن طريق تجفيف الجلد ودعم تدفق الدم إلى الجلد حيث ان فوائد القرفة والليمون للبشرة تحتاج الي وصفة بسيطةاخلطي العسل مع مسحوق القرفة بنسبة 3: 1 وضعي المعجون على بشرتك واتركيه طوال الليل. يمكنك أيضًا وضع طبقة رقيقة من المعجون على وجهك كقناع للوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله. * قد تهيج ماسكات القرفة الجلد حسب نوع البشرة ، لذا لا ينبغي دهنها أكثر من مرة في الأسبوع.تضيف رطوبة للبشرة: تعمل القرفة على تحسين تدفق الدم إلى سطح الجلد مما ينتج عنه ترطيب الجلد.لهذا الغرض ، استخدم مزيجًا من 3 قطرات من زيت القرفة العطري وبضع ملاعق كبيرة من الفازلين أو زيت الزيتون. احفظ الخليط بعيدًا عن العين لتجنب الشعور بالحرقان. يمكن أن يكون هذا المزيج بديلًا رائعًا لمعان الشفاه. يمكنك أيضًا وضع أي ملمع شفاه عادي على شفتيك ووضع القليل من القرفة على الوجه.تساعد في علاج البشرة الجافة : تساعد القرفة على إزالة خلايا الجلد الميتة واستعادة نعومة بشرتك.لمحاربة جفاف الجلد ، يمكنك عمل مقشر عن طريق الجمع بين الملح وزيت الزيتون وزيت اللوز والعسل والقرفة المطحونة. ضعي هذا المزيج مباشرة على بشرتك للحصول على علاج منزلي مهدئ للبشرة.علاج الأكزيما : الأكزيما هي حالة يصاب فيها الجلد بالتهاب و تهيج. مثل هذه الحالات الجلدية تترك وراءها بقع فاتحة اللون. القرفة يمكن أن تخفف من الإكزيما.اخلطي المكونات: الموز والقرفة المطحونة واللبن وعصير الليمون واسكبيها حتى تتجانس. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.فوائد القرفة والليمون قبل النومهناك العديد من فوائد القرفة والليمون قبل النوم حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة الرجاء استخدام أولئك الذين يؤثرون على الجيوب الأنفية والصفير.سيكون هذا التسريب جيدًا للشرب هذا يعني ببساطة التحكم في كمية الشاي الأخضر بدلًا من شرب 5 أكواب في اليوم. كما ان فوائد القرفة والليمون علاج قوي لمحاربة الشتاء البارد.أضرار القرفة والليمون على الوجهيمكن لتطبيق مزيج الليمون والقرفة مع العسل وذلك لأنه مضادة للميكروبات لمحاربة العدوى البكتيرية. بينما يتمتع عصير الليمون بقدرة طبيعية على التبييض، فإنه يقلل أيضًا من البقع الداكنة والندوب مثل العسل.وبالرغم من ذلك فأن أضرار القرفة والليمون على الوجه لن يعرفها الكثير حيث ان الليمون عصير يمكن تغيير درجة الحموضة الطبيعية لل بك عباءة الحمضية (الجلد الطبيعي)، مما يمكن أن يسبب تهيج الجلد، وتصبغ فرط الحساسية و ل أشعة الشمس. أسوأ وأخطر الآثار الجانبية لعصير الليمون هي الحرق الكيميائي. لذلك عندما تضع عصير الليمون على وجهك ، فأنت لا تعرف بالضبط مقدار الحمض الذي تستخدمه. إذا كنت تريد استخدام الليمون مباشرة على وجهك أكثر مما تستطيع ولكن هناك بعض الطرق لكيفية استخدامه.