بـ 7 خطوات.. علاج انسداد الأنف المزمن

نلجأ عادة إلى علاج انسداد الأنف المزمن عندما نشعر بالضيق، وهو أمر في الغالب يحدث عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو حساسية ، فإن الأغشية المبطنة للممرات الأنفية تصبح ملتهبة ومتهيجة.
وعندما يتم إنتاج المزيد من المخاط لطرد كل ما يسبب التهيج، فإنك ستكون بحاجة لـ علاج انسداد الأنف المزمن لمنع المضاعفات اتي يمكن ان تمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي، ومن أبرز طرق علاج انسداد الأنف مسببات الحساسية.
عندما تلجأ إلى علاج انسداد الأنف المزمن، فعليك التركيز على الحفاظ على ممرات الأنف والجيوب الأنفية رطبة، على الرغم من أن الناس يعتقدون أحيانًا أن الهواء الجاف قد يساعد في إزالة سيلان الأنف، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس، سيؤدي تجفيف الأغشية إلى زيادة تهيجها.
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