طريقة عمل اللازانيا فى 5 خطوات بسيطة



طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل اللازانيا



يحب الكثير من الأشخاص تناول المعجنات دون ملل، ويحرصون على تناولها في وجبتهم الرئيسية، الأمر الذي دفع الكثير من المطاعم لتقديم تلك الأكلات لمواكبة الذوق العام، تلك التي تتنوع من البيتزا والمكرونة بأنواعها المختلفة سواء البشاميل أو الوايت صوص أو المكرونة بالصلصة الحمراء، وغيرها، وتخرص الكثير من الأمهات والسيدات خلال الفترة الأخيرة على إعداد تلك الأكلات في المنزل لتجنب تناول الطعام من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.



طريقة عمل اللازانيا

أصل اللازانيا يعود إلى العديد من الدول، وهي تعد أحد الأشكال التي يتم من خلالها تقديم المكرونة، ورغم أنها تتطلب القليل من العمل لإعدادها إلا أن الأمر يستحق ذلك، وتتنوع الطرق التي يمكنك تقديمها من خلالها، فيمكنك على سبيل المثال معرفة طريقة عمل اللازانيا بالسجق الإيطالى، أما إذا كنتِ ترغبين ي تقديمها بالطريقة العادية، فإليكِ نقلًا عن موقع "allrecipes" طريقة عمل اللازانيا في 5 خطوات.





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مقادير طريقة عمل اللازانيا¾ كيلو لحم بقري مفروم قليل الدهن½ كوب بصل مفروم2 فص ثوم مهروس1 علبة طماطم مهروسة2 معجون طماطمطريقة عمل اللازانيا2 صلصة طماطم معلبة½ كوب ماء2 ملاعق كبيرة سكر أبيض1 ملعقة صغيرة من أوراق الريحان المجففة½ ملعقة صغيرة بذور شمر1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية1 ملعقة صغيرة ملح مقسم أو حسب الرغبةملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون4 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج12 نودلز لازانياطريقة عمل اللازانياجبن ريكوتا1 بيضة¾ كيلو جبنة موزاريلا مقطعة إلى شرائح¼ كوب جبن بارميزان مبشورنقانق إيطالي "حسب الرغبة"طريقة عمل اللازانياالخطوة 1يُطهى السجق واللحم المفروم والبصل والثوم على نار متوسطة حتى يصبح لونه بنيًا جيدًا. أضيفي الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وصلصة الطماطم والماء. يتبل بالسكر والريحان وبذور الشمر والتوابل الإيطالية وملعقة صغيرة من الملح والفلفل و2 ملاعق كبيرة من البقدونس. يُطهى على نار خفيفة ويُغطى لمدة ساعة ونصف مع التحريك من حين لآخر.الخطوة 2احضري قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. تُطهى نودلز اللازانيا في الماء المغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق. صفي المكرونة واشطفيها بالماء البارد. في وعاء للخلط، يُمزج جبن الريكوتا مع البيض، والبقدونس المتبقي، ونصف ملعقة صغيرة من الملح.الخطوه 3سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).الخطوة 4وزعي 1 ½ كوب من صلصة اللحم في قاع صينية الخبز. رتبي 6 نودلز بالطول فوق صلصة اللحم. افردي فوقها نصف مزيج جبن الريكوتا، ثم ضعي فوقها ثلث شرائح جبنة الموزاريلا. يُسكب 1 ½ كوب من صلصة اللحم فوق جبن الموزاريلا، ويُرش بربع كوب جبن البارميزان.كرري الطبقات، وضعي فوقها جبنة الموزاريلا وجبنة البارميزان المتبقية، ثم قومي بتغطيتها بورق فول لمنع الالتصاق، مع الحرص على رش ورق القصدير برذاذ الطبخ، أو تأكد من أن الرقاقة لا تلمس الجبن.الخطوة 5تخبز في فرن مسخن لمدة 25 دقيقة. أزيلي ورق القصدير واخبزيه لمدة 25 دقيقة إضافية. تبرد لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.