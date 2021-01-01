طريقة عمل اللازانيا فى 5 خطوات بسيطة

طريقة عمل اللازانيا
يحب الكثير من الأشخاص تناول المعجنات دون ملل، ويحرصون على تناولها في وجبتهم الرئيسية، الأمر الذي دفع الكثير من المطاعم لتقديم تلك الأكلات لمواكبة الذوق العام، تلك التي تتنوع من البيتزا والمكرونة بأنواعها المختلفة سواء البشاميل أو الوايت صوص أو المكرونة بالصلصة الحمراء، وغيرها، وتخرص الكثير من الأمهات والسيدات خلال الفترة الأخيرة على إعداد تلك الأكلات في المنزل لتجنب تناول الطعام من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.
طريقة عمل اللازانيا
أصل اللازانيا يعود إلى العديد من الدول، وهي تعد أحد الأشكال التي يتم من خلالها تقديم المكرونة، ورغم أنها تتطلب القليل من العمل لإعدادها إلا أن الأمر يستحق ذلك، وتتنوع الطرق التي يمكنك تقديمها من خلالها، فيمكنك على سبيل المثال معرفة طريقة عمل اللازانيا بالسجق الإيطالى، أما إذا كنتِ ترغبين ي تقديمها بالطريقة العادية، فإليكِ نقلًا عن موقع "allrecipes" طريقة عمل اللازانيا في 5 خطوات.
مقادير طريقة عمل اللازانيا
¾ كيلو لحم بقري مفروم قليل الدهن
½ كوب بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 علبة طماطم مهروسة
2 معجون طماطم
طريقة عمل اللازانيا
2 صلصة طماطم معلبة
½ كوب ماء
2 ملاعق كبيرة سكر أبيض
1 ملعقة صغيرة من أوراق الريحان المجففة
½ ملعقة صغيرة بذور شمر
1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
1 ملعقة صغيرة ملح مقسم أو حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
4 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج
12 نودلز لازانيا
طريقة عمل اللازانيا
جبن ريكوتا
1 بيضة
¾ كيلو جبنة موزاريلا مقطعة إلى شرائح
¼ كوب جبن بارميزان مبشور
نقانق إيطالي "حسب الرغبة"
طريقة عمل اللازانيا
الخطوة 1
يُطهى السجق واللحم المفروم والبصل والثوم على نار متوسطة حتى يصبح لونه بنيًا جيدًا. أضيفي الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وصلصة الطماطم والماء. يتبل بالسكر والريحان وبذور الشمر والتوابل الإيطالية وملعقة صغيرة من الملح والفلفل و2 ملاعق كبيرة من البقدونس. يُطهى على نار خفيفة ويُغطى لمدة ساعة ونصف مع التحريك من حين لآخر.
الخطوة 2
احضري قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. تُطهى نودلز اللازانيا في الماء المغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق. صفي المكرونة واشطفيها بالماء البارد. في وعاء للخلط، يُمزج جبن الريكوتا مع البيض، والبقدونس المتبقي، ونصف ملعقة صغيرة من الملح.
الخطوه 3
سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).
الخطوة 4
وزعي 1 ½ كوب من صلصة اللحم في قاع صينية الخبز. رتبي 6 نودلز بالطول فوق صلصة اللحم. افردي فوقها نصف مزيج جبن الريكوتا، ثم ضعي فوقها ثلث شرائح جبنة الموزاريلا. يُسكب 1 ½ كوب من صلصة اللحم فوق جبن الموزاريلا، ويُرش بربع كوب جبن البارميزان.
كرري الطبقات، وضعي فوقها جبنة الموزاريلا وجبنة البارميزان المتبقية، ثم قومي بتغطيتها بورق فول لمنع الالتصاق، مع الحرص على رش ورق القصدير برذاذ الطبخ، أو تأكد من أن الرقاقة لا تلمس الجبن.
الخطوة 5
تخبز في فرن مسخن لمدة 25 دقيقة. أزيلي ورق القصدير واخبزيه لمدة 25 دقيقة إضافية. تبرد لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.
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