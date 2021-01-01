ديكور ليفنج روم 2021.. اعرفى موضة السنة دى من الألوان لاستايل الأثاث



موضة السنة دى من الألوان لاستايل الأثاث موضة السنة دى من الألوان لاستايل الأثاث

تعتبر غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل، حيث تتجمع فيها العائلة أكثر الوقت خلال اليوم، وغالبًا ما يتواجد فيها أفراد الأسرة فى أوقات متفرقة، لذلك تحرص المرأة على اختيار ديكور ليفنج روم مناسب ومواكب للموضة.



ولذلك نتعرف فى التقرير التالى على أبرز تريندات ديكور الليفنج روم فى 2021 وفقًا لموقع "veranda" للديكور.





ديكور ليفنج روم 2021.. ألوان محايدة

يفضل اختيار ديكور ليفنج روم بألوان محايدة، سواء في الجدران أو الأثاث والمفروشات، مع التوزيع الجيد للإضاءة فى الغرفة، ما يمنح طابعًا أقرب إلى الكلاسيكية.

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ديكور ليفنج روم.. لون الباذنجاناللون الباذنجانى أو البنفسجى الداكن من الألوان التريندى هذا العام، ويمكن دمجه في غرفة المعيشة من خلال إضافة قطع الأثاث بهذا اللون مع جدران فاتحة ومفروشات منقوشة للتخفيف من اللون.ديكور ليفنج روم.. اللون الأصفرويمكن تصميم غرفة المعيشة من ألوان طلاء فاتحة ومبهجة مثل اللون الأصفر، حيث يستخدم اللون في طلاء الجدران وإضافة أريكة من المخمل الخوخى والوسائد باللون الأرجواني والأخضر الفاتح والتى تساعد على إضافة لمسة شبابية وحيوية للغرفة.ديكور ليفنج روم.. ألوان جريئةويمكن تصميم ديكور غرفة معيشة مستوحاة من ثمانينيات القرن الماضي، حيث اختيار قطع ديكور بألوان جريئة مثل الياقوتى والزمردى وستائر من الحرير مع وسائد مخملية.ديكور ليفنج روم .. مواد طبيعيةويفضل أيضًا تصميم ديكور غرفة معيشة بألوان المواد الطبيعية، ودمج قطع الأثاث ذات النمط الطبيعي فى الديكور، حيث تمنح شعورًا بالدفء والحميمية للغرفة.ديكور ليفنج روم .. ألوان مبهجةيمكن طلاء جدران غرفة المعيشة باللون الأخضر مع إضافة ستائر زاهية اللون، والتى تساعد على الشعور بالحيوية داخل الغرفة، ويمكن أيضًا إضافة لوحات فنية على الجدران.ديكور ليفنج روم.. اللون الأبيضيمكن طلاء جدران غرفة المعيشة باللون الأبيض مع إضافة سجاد أو أريكة من اللون الأخضر الداكن والبني ويمكن اختيار أريكة كلاسيكية مقترنة بمقاعد بذراعين وطاولة من خشب جوز الهند تعود إلى فترة السبعينيات.