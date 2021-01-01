التعليم: لن نسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بتأدية الامتحانات الإلكترونية من "الموبايل"



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه غير مسموح لأي طالب من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أن يؤدي الامتحان الالكتروني على موبايله الخاص او اي موبايل احد من اصدقاءه بدلا من التابلت



وقالت وزارة التربية والتعليم : أي طالب لديه مشكلة في التابلت الخاص به ، عليه أن يبلغ المدرسة فورا لتتولى المدرسة مسئولية توفير جهاز تابلت خاص باحد المعلمين لاداء الامتحان ، حيث أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال السماح بموبايل في اللجنة للجميع .



وكان قد أشاد طلاب الصف الاول الثانوي بسهولة امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي تم تأديته بنجاح على منصة الامتحان منذ التاسعة من صباح اليوم.

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وقال الطلاب من امام لجان وسط القاهرة : إن الاسئلة لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الاول ، مشيرين إلى أن إجمالى عدد الأسئلة في الامتحان كان 18 سؤالا كلها اسئلة اختيار من متعدد.وأكد الطلاب أنهم لن يقابلوا اليوم اي مشاكل تقنية في الشبكات اثناء الدخول على منصة الامتحان ، مشيرين إلى أن المنصة كانت مستقرة ولم تشهد اي اعطال طوال فترة اداء الامتحان.أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع بإهتمام بالغ كل ما يحدث على منصة امتحان اولى ثانوي منذ التاسعة من صباح اليوم الاثنين ، أثناء سير امتحان اللغة الاجنبية الاولى.وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أن الاوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم ، حيث لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا مانع في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية ، من استخدام اي شريحة بيانات اخرى علي التابلت حسب قوة الشبكة بالمنطقة .وقالت وزارة التربية والتعليم : لكن في هذه الحالة التكلفة سيتحملها ولي الامر ، مع التأكيد أن هذا الحل هو المسموح به في حالة ضعف شبكة شريحة التابلت التي تسلمها الطالب مع التابلت .وأضافت وزارة التربية والتعليم : لا حاجة الي استخدام موبايل اخر كنقطة اتصال بالانترنت اثناء سير الامتحان داخل اللجان ، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل .