قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من كل مادة لسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء نت إجراء الامتحانات .
وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه مع الانتهاء من اخر أيام الامتحانات سيكون هناك إعلان لنتائج الامتحانات ، وئلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .
وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج ، لافتا إلى أن طريقة إجراؤه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق .
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التعليقات على محمود علم الدين: إعلان النتائج وبدء الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من الامتحانات
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