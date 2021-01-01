التعليم: 29369 طالبا في أولى الثانوي امتحنوا اليوم ورقيا وليس إلكترونيا لهذا السبب



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحنوا اليوم ورقيا وليس إلكترونيا لأنهم مقيدون على نظام ( المنازل أو الدمج أو الدولي)، وذلك من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.4%.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن يوم 18 فبراير 2021 ، أنه سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١، مشيرًا إلى أنه قد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة فقط للفئات التي تم تسليمها التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.



وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه غير مسموح لأي طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أن يؤدي الامتحان الإلكتروني على موبايله الخاص أو أي موبايل أحد من أصدقائه بدلا من التابلت.

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وقالت وزارة التربية والتعليم: أي طالب لديه مشكلة في التابلت الخاص به، عليه أن يبلغ المدرسة فورا لتتولى المدرسة مسئولية توفير جهاز تابلت خاص بأحد المعلمين لأداء الامتحان، حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بموبايل في اللجنة للجميع.وكان قد أشاد طلاب الصف الأول الثانوي بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي تم تأديته بنجاح على منصة الامتحان منذ التاسعة من صباح اليوم.وقال الطلاب من أمام لجان وسط القاهرة: إن الأسئلة لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الأول، مشيرين إلى أن إجمالى عدد الأسئلة في الامتحان كان 18 سؤالا كلها أسئلة اختيار من متعدد.وأكد الطلاب أنهم لن يقابلوا اليوم أي مشاكل تقنية في الشبكات أثناء الدخول على منصة الامتحان، مشيرين إلى أن المنصة كانت مستقرة ولم تشهد أي أعطال طوال فترة أداء الامتحان.