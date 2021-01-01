صلاة المغرب كم ركعة؟.. بـ3 ركعات تفوز بـ5 نعم



صلاة المغرب صلاة المغرب

صلاة المغرب كم ركعة ؟ لعله من الأسئلة التي يبحث عنها البعض، أولئك المستجدون في الصلاة، بعدما هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم إلى خير ما يحبه ويرضاه، حيث إن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة ، فنجده عز وجل يأمرنا بالمحافظة على الصلوات وتأمل خلقه وتدبر آياته في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، وإن صلاة المغرب تعد آخر صلوات النهار، إلا أنها تختلف عن صلاة العصر والظهر، فصلاة المغرب وتر فيما أن عدد ركعات النهار أربع، وهو الأمر الذي يطرح سؤال صلاة المغرب كم ركعة لاغتنام فضلها العظيم؟.



صلاة المغرب كم ركعة؟

صلاة المغرب كم ركعة؟.. يبلغ عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات، وتشتمل هذه الركعات الثلاث على تشهد أوسط يلي أول ركعتين منها، وتشهد آخر يكون في نهاية الركعة الثالثة، عدد ركعات السنن الرواتب لصلاة المغرب: السنن الرواتب المؤكدة مع صلاة المغرب هي ركعتان بعدها، أما السنن الرواتب المستحبة مع صلاة المغرب فهي ركعتان قبلها.



فضل صلاة المغرب

1- من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

2- سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب .

3- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

4- طيب النفس وصفاؤها.

4. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

5- الدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.

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صلاة المغربصلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.وقت صلاة المغربيبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.سنة صلاة المغربسنة صلاة المغرب ، فقد ورد فيها أن عدد ركعات السنن الرواتب لصلاة المغرب: السنن الرواتب المؤكدة مع صلاة المغرب هي ركعتان بعدها، أما السنن الرواتب المستحبة مع صلاة المغرب فهي ركعتان قبلها.كيفية صلاة المغربكيفية صلاة المغرب ، الركعة الأولى: يفتتح المسلم صلاته بتكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة وما تيسّر من آيات القرآن الكريم، ثمّ يركع، ثمّ يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية مع الفصل فيما بينهما بجلوس قصير، ثمّ يقف المصلي لأداء الركعة الثانية. الركعة الثانية: تصلى الركعة الثانية كما صُليت الركعة الأولى، ويزيد المصلي عليها بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية، ثمّ يقف لصلاة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة: تصلى الركعة الثالثة كما صُليت الركعة الثانية مع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة، ويختم المصلي صلاته بالتسليم عن اليمين أولًا ثم عن الشمال.