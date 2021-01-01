3 نجوم أهلاوية يشعلون غضب الجماهير ضد موسيمانى



موسيمانى مدرب الأهلي موسيمانى مدرب الأهلي



حالة كبيرة من القلق والغضب تفرض نفسها على جماهير الأهلى بسبب تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها تحقيق فوز صعب للغاية على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف .



وحمل عدد من جماهير الأهلى تراجع أداء الفريق الفنى إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر بسبب إدارته السيئة للمباريات وإصراراه على عدد من اللاعبين رغم ابتعادهم عن مستواهم المعهود .



وتسبب المالى أليو ديانج لاعب الأهلى فى حالة كبيرة من الغضب الجماهيري تجاه موسيمانى بسبب إصرار المدير الفنى على وضعه على مقاعد البدلاء رغم اتفاق الجميع سواء محللين أو خبراء كرة أو الجماهير ذاتها إنه واحدا من أهم لاعبي الأهلى على الإطلاق ويجب مشاركته بشكل أساسى مع الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

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وأيضا تسبب موقفه موسيمانى الغريب مع محمد شريف بوضعه بشكل مستمر على مقاعد البدلاء باستثناء مباراة أمس أمام طلائع الجيش ، وترى الجماهير أن محمد شريف كان يسير بخطى ثابتة فى قيادة هجوم الأهلى حتى تدخل موسيمانى وبدأ فى وضع اللاعب على مقاعد البدلاء رغم إجادته التامة فى كل المباريات وهو ما تسبب فى انخفاض مستوى اللاعب بشكل ملحوظ عن بدايته النارية مع الأحمر .وتسبب مستوى حسين الشحات فى الفترة الأخيرة أيضا فى ارتفاع حادة الانتقادات ضد موسيمانى بسبب إصرار المدير الفنى على الاعتماد عليه بشكل أساسى ومستمر رغم الحالة الفنية للاعب وحاجته الواضحة إلى الابتعاد عن التشكيل الأساسى للعودة من جديد بشكل جيد .وكانت حالة كبيرة من الغضب فرضت نفسها على جماهير الأهلى بعد هزيمة الفريق أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا وظهور الفريق فى أسوأ شكل فنى له على مدار الفترة الأخيرة ، وحملت الجماهير موسيمانى السبب وراء هذا الظهور الضعيف للأهلى بسبب طريقة اللعب التى اعتمد عليها وتغييراته غير الجيدة .وتأمل جماهير الأهلى فى عودة الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة وتقديم مستوى جيد من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب حصد لقب الدوري الممتاز والمزيد من البطولات .