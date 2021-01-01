أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مداهمة عدد من أفراد الشرطة الإسبانية مقر نادي برشلونة لاعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنادي لعلاقتهم بالتحقيق في قضية "بارساغايت" التي ظهرت قبل عام.
وأوضحت "يورو نيوز" في تقرير مصور، أن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أفاد بأن الشرطة توجهت إلى مقر نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني في كرة القدم، وقامت بـ"اعتقالات" عدة أشخاص من بينهم الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وذلك قبل ستة أيام من انتخابات النادي الرئاسية الجديدة.
ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال الشرطة "بصدد القيام باعتقالات".
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التعليقات على بينهم رئيسه السابق.. الشرطة الإسبانية تداهم مقر نادي برشلونة وتعتقل عددا من الأشخاص |فيديو
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