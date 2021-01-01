أبرز 3 وصفات منزلية لاستخدام الثوم لشعرك..أعرفيها فورًا



استخدام الثوم لشعرك استخدام الثوم لشعرك



يحتوي الثوم على بعض المكونات الأساسية، التي يمكن أن تساعدك على محاربة تساقط الشعر مثل الزنك والكبريت والكالسيوم، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تقتل الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، بالإضافة إلى احتوائه على عنصر يسمى السيلينيوم الذي يعزز الدورة الدموية التي تحفز نمو الشعر، كما ينظف الثوم بصيلات الشعر مما يمنع الانسداد ويمنح الشعر القوة.



لهذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” أبسط الطرق الفعالة لاستخدام الثوم للشعر.



1. زيت الثوم وجوز الهند لنمو الشعر

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يقدم زيت جوز الهند فوائد متعددة لصحة الشعر، وعندما يقترن بالثوم يمكن أن يساعدك على محاربة تساقط الشعر أيضًا، خذي حوالي فصّين من الثوم وقطّعيه إلى قطع صغيرة جدًا، الآن ضعي القليل من زيت جوز الهند الدافئ وأضفي الثوم إلى الزيت، ثم دلكي هذا الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.2. الثوم والعسليمكنك أيضًا الجمع بين الثوم والعسل لعلاج تساقط الشعر، خذي حوالي 8 فصوص من الثوم واهرسيها جيدًا لاستخراج حوالي ملعقتين كبيرتين من العصير، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط، وامزجيهم جيدًا لخلط المكونين بشكل صحيح، بعدها. ضعي هذا الخليط على شعرك وفروة رأسك بشكل صحيح، ثم اتركيه 20 دقيقة على الأقل، اغسليه بشامبو دافئ، وكرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.3. الثوم والزنجبيلالزنجبيل هو مكون منتشر في كل مطبخ، يمكنك الجمع بين كل من المكونات لمحاربة تساقط الشعر، عن طريق أخذك لقطعتين متوسطتي الحجم من الزنجبيل وحوالي 8 فصوص من الثوم واهرسيهم جيدًا، وبمجرد الحصول على خليط ناعم، اتركيه جانبًا وقومي بتسخين زيت جوز الهند أو زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي المعجون الآن إلى الزيت، سخني الزيت حتى يصبح الخليط بني اللون، ابمجرد أن يبرد الزيت تمامًا، افصلي لب الزنجبيل والثوم عن الزيت، قومي بتدليك هذا الزيت في جميع أنحاء فروة رأسك واحتفظي به لمدة 30 دقيقة، اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا، ويمكنك تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع.