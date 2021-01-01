بلاش ترميها..فوائد مذهلة لقشر البيض المكسور



قشر البيض المكسور قشر البيض المكسور



يمكن إعادة استخدام قشر البيض الصغير لعدة أغراض صحية وجمالية، لذلك في المرة القادمة عندما تكسر بيضة، قوم بتخزين قشر البيض المكسور.



ولذا نستعرض لك أبرز استخدامات قشر البيض وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth”.



1. إسعافات أولية

نعم يمكن أن يصبح قشر البيض أيضًا جزءًا من صندوق الإسعافات الأولية الخاص بك، يمكن أن تكون الطبقة البيضاء الموجودة في قشر البيض، والتي تلتصق أحيانًا بالبيض بعد الغليان بمثابة ضمادة، حيث يعمل كضمادة لمنع النزيف في حالة حدوث إصابة طفيفة أو خدش أو قطع، فإذا لم يكن لديك ضمادة في المنزل، يمكنك استخدام قشر البيض لمنع النزيف وتغطية الجرح.

قد يعجبك أيضا...

2. لبشرة متوهجةقد يبدو هذا غريبًا بالنسبة للكثيرين لأن بياض البيض وصفار البيض يستخدمان على نطاق واسع في أغراض الجلد والشعر والجمال ولكن تعتبر قشور البيض مفيدة أيضًا لبشرتك، يمكن أن يساعدك قشر البيض في الحصول على بشرة متوهجة، فقط كل ما عليك فعله هو طحن قشر البيض وإضافة خل التفاح إليها، ثم اتركيه منقوعًا لمدة 4-5 أيام، الآن ضعي هذا المزيج على الجلد بمساعدة كرة قطنية واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالماء الفاتر.القيام بذلك 2-3 مرات في الأسبوع سيساعدك في الحصول على البشرة المطلوبة.3. نظافة أسنانكيمكنك أيضًا استخدام قشر البيض في تنظيف أسنانك، حيث يحتوي قشر البيض على الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تقوي المينا وتنظف الأسنان، فلتنظيف وتبييض أسنانك بقشر البيض، اتبعي الخطوات التالية:قومي بطحن قشر البيض إلى مسحوق ناعم، افركي هذا المسحوق على أسنانك كل صباح قبل أو بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة وستلاحظين الفرق.