انتبهي.. أبرز الطرق المنزلية لعلاج فطريات أظافر القدم



فطريات أظافر القدم فطريات أظافر القدم



يجب تنظيف أظافرك وتقليمها بشكل صحيح على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، فقد يؤدي قص أظافرك أيضًا إلى تخفيف الضغط عليها ويساعد المحاليل المضادة للفطريات على اختراقها.



ويمكن أن تساعد الأقدام النظيفة والجافة بسهولة في منع فطريات أظافر القدم، لذا يفضل نقع قدميك في ماء دافئ كل يوم، فبإضافة مكونات طبيعية يمكنك منع انتشار العدوى الفطرية والقضاء عليها.



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لذلك ووفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” إليك 4 علاجات منزلية مفيدة لعلاج فطريات أظافر القدم.1. زيت شجرة الشايزيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في علاج ومنع العديد من الالتهابات لأنه يحتوي على خصائص مفيدة مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للطفيليات والميكروبات ويعمل كمطهر، ولهذا يمكنك الاعتماد على هذا العلاج المنزلي لعلاج أعراض فطريات أظافر القدم، فقط خذي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي وضعيها على المنطقة المصابة، ثم دلكي بلطف باستخدام كرة قطنية أو بأصابعك، ضعي هذا العلاج على الأقل ثلاث مرات في اليوم، يوميًا لمدة أسبوع وانتظري التحسن.2. تغييرات النظام الغذائيتعتبر فطريات أظافر القدم في الغالب عدوى تجميلية ولكنها قد تكون شديدة لبعض الناس، لذا فهناك علاقة مباشرة بين النظام الغذائي وصحتك، حيث يجب أن يستهلك الفرد الأطعمة الصحية من أجل مكافحة ومنع العدوى مثل فطريات أظافر القدم، فمن المهم أن يحصل جسمك على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المطلوبة،عليك تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، ويجب أن يكون هناك كمية كافية من البروتين والحديد لإعادة نمو الأظافر كما يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية والكالسيوم وفيتامين د ومنتجات الألبان قليلة الدسم.3. البيكنج صوداالبيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم لها خصائص يمكن أن تقتل الفطريات التي تسبب العدوى، فقط أضيفي البيكنج صودا إلى ماء نقع القدم لعلاج أظافر القدم المصابة، ويمكنك أيضًا صنع عجينة من البيكنج صودا بكمية قليلة من الماء ووضعها مباشرة على أظافر القدم، ثم اتركي العجينة على المنطقة المصابة لمدة 10-20 دقيقة، واشطفيها بالماء الدافئ وجففي القدم بفوطة تمامًا.يمكن أيضًا رش البيكنج صودا على القدم أو في الأحذية أو الشراب مثل مسحوق القدم.4. الثومحتى مكونات المطبخ مثل الثوم يمكن أن تساعد في علاج فطريات أظافر القدم، حيث يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تقليل أعراض هذه العدوى الفطرية بسرعة، مثل تغير لون الأظافر وأحيانًا الألم، لاحتوائه على مركبات نشطة مثل الأليسين والأجوين .يمكن أن يلعب معجون الثوم البسيط دورًا رئيسيًا في التخلص من تلك الأظافر السميكة والهشة والمتغيرة اللون، فقط اصنعي عجينة من الثوم وضعيها على المناطق المصابة والمناطق المحيطة بها، ويمكنك مزج معجون الثوم مع مكونات مفيدة أخرى مثل الخل وزيت الزيتون.