أعرب الإعلامى أحمد شوبير عن استيائه من تصرفات بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك فى الوقت الحالى رغم جهود الإدارة فى إزالة كافة العقبات.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "تصرفات من بعض اللاعبين لا تعقل، الزمالك رغم كل أزماته حرص على صرف نسبة الـ25% من عقود اللاعبين للحفاظ على استقرار النادى، فى بعض اللاعيبة اعترضت عشان اللجنة قررت صرفت نسبة الضرائب لأن المجلس السابق لم يكن يخصمها ولكنها حق الدولة والصح أن تخصم".
وأضاف: " أبو جبل غلطان إنه لم يشد على كتف زميله جنش ويقوله ربنا يوفقك، يا ابو جبل أنت كنت رقم 3 ثم أصبحت رقم 2 ثم أصبحت رقم 1 ، وجنش كان نفس الأمر مفيهاش حاجة لما يلعب وتقوله ربنا يوفقك عشان ده صالح فرقتك".
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التعليقات على شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان
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