شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

صورة الخبر: لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك

أعرب الإعلامى أحمد شوبير عن استيائه من تصرفات بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك فى الوقت الحالى رغم جهود الإدارة فى إزالة كافة العقبات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "تصرفات من بعض اللاعبين لا تعقل، الزمالك رغم كل أزماته حرص على صرف نسبة الـ25% من عقود اللاعبين للحفاظ على استقرار النادى، فى بعض اللاعيبة اعترضت عشان اللجنة قررت صرفت نسبة الضرائب لأن المجلس السابق لم يكن يخصمها ولكنها حق الدولة والصح أن تخصم".

وأضاف: " أبو جبل غلطان إنه لم يشد على كتف زميله جنش ويقوله ربنا يوفقك، يا ابو جبل أنت كنت رقم 3 ثم أصبحت رقم 2 ثم أصبحت رقم 1 ، وجنش كان نفس الأمر مفيهاش حاجة لما يلعب وتقوله ربنا يوفقك عشان ده صالح فرقتك".



وكان الجهاز الفنى قرر استبعاد محمد أبو جبل حارس المرمى من مواجهة دجلة اليوم بسبب اعتراضه على مشاركة محمود جنش بشكل أساسى.

وعلى الجانب الأخر ، يلتقي الزمالك بنظيره وادي دجلة، اليوم، الإثنين، في تمام السابعة والنصف مساء، بستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ ايضًا| موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثى

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26121

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager