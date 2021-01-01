شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان



لاعبي الزمالك لاعبي الزمالك

أعرب الإعلامى أحمد شوبير عن استيائه من تصرفات بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك فى الوقت الحالى رغم جهود الإدارة فى إزالة كافة العقبات.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "تصرفات من بعض اللاعبين لا تعقل، الزمالك رغم كل أزماته حرص على صرف نسبة الـ25% من عقود اللاعبين للحفاظ على استقرار النادى، فى بعض اللاعيبة اعترضت عشان اللجنة قررت صرفت نسبة الضرائب لأن المجلس السابق لم يكن يخصمها ولكنها حق الدولة والصح أن تخصم".



وأضاف: " أبو جبل غلطان إنه لم يشد على كتف زميله جنش ويقوله ربنا يوفقك، يا ابو جبل أنت كنت رقم 3 ثم أصبحت رقم 2 ثم أصبحت رقم 1 ، وجنش كان نفس الأمر مفيهاش حاجة لما يلعب وتقوله ربنا يوفقك عشان ده صالح فرقتك".

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وكان الجهاز الفنى قرر استبعاد محمد أبو جبل حارس المرمى من مواجهة دجلة اليوم بسبب اعتراضه على مشاركة محمود جنش بشكل أساسى.وعلى الجانب الأخر ، يلتقي الزمالك بنظيره وادي دجلة، اليوم، الإثنين، في تمام السابعة والنصف مساء، بستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.اقرأ ايضًا| موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلةويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي:حراسة المرمى: محمود جنشخط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثىخط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقيخط الهجوم: سيف الدين الجزيري