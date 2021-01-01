

ذعر في بريطانيا بعد اكتشاف 6 إصابات بسلالة «كورونا البرازيلية» ذعر في بريطانيا بعد اكتشاف 6 إصابات بسلالة «كورونا البرازيلية»

كتشفت السلطات الصحية البريطانية، 6 إصابات بسلالة برازيلية متحولة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، والتي قد تكون أكثر عدوى في المملكة المتحدة، بحسب السلطات.



وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم، اكتشاف متغير Manaus P1 بثلاثة أشخاص في إنجلترا، وثلاثة في اسكتلندا، وقد تم وصف السلالة بأنها "مثيرة للقلق" مقارنة بمتغير P2 من البرازيل والذي تم العثور عليه في المملكة المتحدة.



وأوضحت الهيئة، أن هذا لأنه يشترك في طفرات مهمة مع المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

قد يعجبك أيضا...

وحدد مسؤولو الصحة 5 حالات، لكن تم إصدار إنذار عاجل للعثور على الحالة السادسة، لأن هويتهم ومكان وجودهم غير معروف حتى الآن، وقد كما تم اختبار شخصين إضافيين في نفس منزل Gloucestershire إيجابيًا لـ Covid، لكن التسلسل الجيني لم يؤكد بعد ما إذا كان لديهم متغير P.1.وأكدت الهيئة عدم وجود مخاطر كبيرة على المجتمع، وطلبت من السكان زيارة موقع المجلس للحصول على مزيد من المعلومات، لكن الحالة الثالثة لم تسجل اختبار كورونا عبر الإنترنت - ما يعني أنه لم يتم التعرف عليها.وقررت السلطات إخضاع العائدين إلى المملكة المتحدة للحجر الصحي على الفور في المنزل لمدة 10 أيام عند وصولهم قبل أن تدخل قواعد الحجر الصحي للفندق حيز التنفيذ في 15 فبراير، بينما السكان الذين يعيشون في 5 مناطق للرمز البريدي، والذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، ولا تظهر عليهم أعراض كورونا، دعتهم السلطات للتقدم للاختبار بدءًا من الغد.