وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب.. تمتعى بوجه مشرق وصاف

تواجه الكثير من النساء مشكلة ظهور حبوب البشرة بأماكن مختلفة بالوجه، مع وجود مناطق داكنة، ما يتسبب في شعور المرأة بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تتجه لاتباع طرق مختلفة للتخلص من هذه المشاكل، لكن دون أي جدوى، لذلك ينصح بتجربة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب، من خلال اتباع خطوات بسيطة.
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب: وصفة قشر البرتقال
فوائد البرتقال كثيرة، للبشرة وذلك لاحتوائه على حامض الستريك الذى يعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من الحبوب من خلال خلط كمية متساوية من مسحوق قشر البرتقال والعسل بكميات متساوية، ووضعها على الوجه وتركه لفترة تتراوح مابين 15-20 دقيقة وغسله بماء فاتر، مع تكرار الوصفة للتخلص من هذه المشكلة، وفقاً لما ذكره موقع "ستايل كاستر".
تفتيح البشرة وإزالة الحبوب
زيت جوز الهند لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب
فوائد زيت جوز الهند، عديدة للبشرة منها أنه يساعد على علاج حب الشباب وتفتيح البشرة من خلال وضعه على الوجه وتركه طوال الليل، وغسل الوجه عند الاستيقاظ من النوم في اليوم التالى، ويمكن وضعه بشكل يومى.
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