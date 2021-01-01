

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب.. تمتعى بوجه مشرق وصاف وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب.. تمتعى بوجه مشرق وصاف

تواجه الكثير من النساء مشكلة ظهور حبوب البشرة بأماكن مختلفة بالوجه، مع وجود مناطق داكنة، ما يتسبب في شعور المرأة بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تتجه لاتباع طرق مختلفة للتخلص من هذه المشاكل، لكن دون أي جدوى، لذلك ينصح بتجربة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب، من خلال اتباع خطوات بسيطة.



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب: وصفة قشر البرتقال

فوائد البرتقال كثيرة، للبشرة وذلك لاحتوائه على حامض الستريك الذى يعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من الحبوب من خلال خلط كمية متساوية من مسحوق قشر البرتقال والعسل بكميات متساوية، ووضعها على الوجه وتركه لفترة تتراوح مابين 15-20 دقيقة وغسله بماء فاتر، مع تكرار الوصفة للتخلص من هذه المشكلة، وفقاً لما ذكره موقع "ستايل كاستر".



تفتيح البشرة وإزالة الحبوب

زيت جوز الهند لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

فوائد زيت جوز الهند، عديدة للبشرة منها أنه يساعد على علاج حب الشباب وتفتيح البشرة من خلال وضعه على الوجه وتركه طوال الليل، وغسل الوجه عند الاستيقاظ من النوم في اليوم التالى، ويمكن وضعه بشكل يومى.

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جل الصبار لتفتيح البشرة وإزالة الحبوبيساعد جل الصبار على التخلص من حب الشباب، والتخلص من الندبات والبثور، من خلال وضعه مباشرة على الوجه، قبل النوم، وغسل الوجه في اليوم التالى، ويمكن تكرار الوصفة يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.صودا الخبز لتفتيح البشرة وإزالة الحبوبيساعد صودا الخبز على التخلص من البقع الداكنة، وانسداد المسام و البثور والندبات، ويساعد على تفتيح البشرة، من خلال عمل معجون بكميات متساوية من صودا الخبز والماء، ووضعه على الوجه والانتظار حتى يجف لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.عصير ليمون لتفتيح البشرة وإزالة الحبوبيحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذلك يساعد على إزالة الندبات وتفتيح البشرة، من خلال وضع عصير الليمون في وعاء صغير ووضعه على البقع ، من خلال استخدام قطعة قطن، أو الإصابع، والانتظار لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.