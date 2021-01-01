

فيديو.. الأمير هاري لأوبرا وينفري: "كنت أخشى أن يُعيد التاريخ نفسه" فيديو.. الأمير هاري لأوبرا وينفري: "كنت أخشى أن يُعيد التاريخ نفسه"

قال الأمير هاري لمقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري إنه كان قلقا من أن يُعيد التاريخ نفسه، وذلك وفقاً لمقتطفات من مقابلة صحفية.



وكان هاري وزوجته ميجان قد أصابا بريطانيا بصدمة عندما تنحيا عن واجباتهما الملكية العام الماضي.



ونشرت شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية مقطعين مصورين قصيرين من مقابلة وينفري مع الزوجين والتي من المقرر بثها في السابع من مارس/آذار.

قد يعجبك أيضا...

والمقابلة التلفزيونية هي الأولى للزوجين، اللذين كانا يلقبان في السابق بدوق ودوقة ساسكس، منذ أن أقاما في كاليفورنيا العام الماضي.وقال هاري: "أخشى ما كنت أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة على ما يبدو إلى أمه الأميرة ديانا التي كانت تطاردها الصحافة وتوفيت عن عمر ناهز 36 عاما في حادث سيارة في باريس بعد طلاقها من الأمير تشارلز.كان هاري (36 عاما) يجلس بجانب ميجان (39 عاما) ويمسك بيدها، وأعلن الزوجان هذا الشهر أنهما ينتظران طفلهما الثاني.وقال هاري: "أنا مرتاح حقا وسعيد لأنني أجلس هنا وأتحدث معك وبجانبي زوجتي.. لأنني لا يمكن أن أتخيل كيف كان الحال بالنسبة لها (ديانا)، وهي تمر بهذا الوضع بنفسها طوال تلك السنين".وأضاف هاري: "كان الأمر صعبا للغاية لنا نحن الاثنان، لكن على الأقل فإننا معا"، وتقول وينفري خلال المقطعين، إنهم خاضوا في جميع الموضوعات بدون حدود، وفي أحد المقاطع تقول للزوجين: "لقد قلتما بعض الأشياء الصادمة جدا هنا".واشتكى الزوجان قبل أن ينتقلا إلى كاليفورنيا من تعامل الصحف الشعبية البريطانية مع ميجان، وهي ابنة لأب أبيض وأم أمريكية من أصل أفريقي، وقالا عن تعامل بعض هذه الصحف إنه يرقى لحد التنمر أو العنصرية.وقال قصر بكنجهام الشهر الماضي إن الاثنين لن يعودا إلى حياتهما كعضوين عاملين في العائلة الملكية.