

أهمها الوقاية من السرطان.. 6 فوائد صحية لـ«الأوريجانو» أهمها الوقاية من السرطان.. 6 فوائد صحية لـ«الأوريجانو»

يعتبر الأوريجانو عشبًا أساسيًا في العديد من المطابخ حول العالم، له نكهة قوية وتضفي الدفء على الأطباق ، جنبًا إلى جنب مع لمسة حلاوة خفيفة، ويمكن العثور عليها طازجة أو مجففة أو كزيت، ويقال إن جميعها لها فوائد صحية كبيرة.



على الرغم من أنه يستخدم عادة بكميات صغيرة، إلا أن الأوريجانو يحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة، وملعقة صغيرة واحدة فقط من الأوريجانو المجفف يمكنها تلبية حوالي 8٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين K ( 1 ) والمساعدة في محاربة البكتيريا إلى تقليل الالتهاب.



وكشفت الدراسات عن بعض فوائدها المحتملة الرائعة، وفقًا لموقع "Health line".

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1- غني بمضادات الأكسدةقد يساعد في محاربة البكتيريا إذ يحتوي الأوريجانو على مركبات معينة لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا.علاوة على ذلك، قارنت دراسة أنبوبة الاختبار النشاط المضاد للميكروبات لزيوت الأوريجانو والمريمية والزعتر الأساسية. وكان الأوريجانو من أكثر الزيوت الأساسية فعالية ضد البكتيريا، ويأتي بعد الزعتر .2- مضادة للسرطان:الأوريجانو غني بمضادات الأكسدة، ولا يمكن لهذه المركبات أن تحيد أضرار الجذور الحرة فحسب، ولكنها قد تساعد أيضًا في الوقاية من السرطان .أظهرت بعض الدراسات المخبرية أن الأوريجانو ومكوناته قد تساعد في قتل الخلايا السرطانية، وعالجت إحدى الدراسات المعملية خلايا سرطان القولون البشري بمستخلص الأوريجانو ووجدت أنها أوقفت نمو الخلايا السرطانية وساعدت في قتلها .وأظهرت دراسة أنبوبة اختبار أخرى أن الكارفاكرول أحد مكونات الأوريجانو، ساعد أيضًا في كبح نمو وانتشار خلايا سرطان القولون .3- يساعد في تقليل العدوى الفيروسية- لمحاربة البكتيريا وجدت بعض الدراسات المخبرية أن الأوريجانو ومكوناته قد تحمي أيضًا من بعض الفيروسات، وعلى وجه الخصوص يعتبر الكارفاكرول والثيمول مركبين في الأوريجانو مرتبطان بخصائص مضادة للفيروسات.- في إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار، تم تعطيل نوروفيروس كارفاكرول، وهو عدوى فيروسية تسبب الإسهال والغثيان وآلام المعدة في غضون ساعة واحدة من العلاج.- وجدت دراسة أخرى أنبوبة اختبار أن الثيمول والكارفاكرول عطلا 90٪ من فيروس الهربس البسيط في غضون ساعة واحدة فقط .4- تقلل من الالتهاب:- الالتهاب هو استجابة مناعية طبيعية تحدث نتيجة مرض أو إصابة، ومع ذلك ، يُعتقد أن الالتهاب المزمن يساهم في تطور أمراض مثل أمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية، والأوريجانو غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.كما أنه يحتوي على مركبات مثل كارفاكرول التي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات، في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، قلل الكارفاكرول من التورم في أقدام الفئران بنسبة تصل إلى 57٪.أظهرت دراسة حيوانية أخرى أن خليطًا من زيوت الزعتر والأوريجانو الأساسية قلل من عدد علامات الالتهاب في الفئران المصابة بالتهاب القولون أو القولون الملتهب.5- نظامك الغذائي :على الرغم من أنك قد تفكر في الأوريجانو كغطاء محجوز فقط لأطباق البيتزا والمعكرونة، يمكن استخدام هذه العشبة متعددة الاستخدامات بعدة طرق.جرب خلط أوراق الأوريجانو الكاملة مع الخضروات الأخرى للحصول على سلطة غنية بالعناصر الغذائية أو رش الأوراق في الفلفل الحار أو الحساء أو اليخنة.يمكنك أيضًا استخدامه لإعداد صلصة البيستو الطازجة أو تتبيلة السلطة، أو أطباق اللحوم الموسمية أو زيادة نكهة الصلصات محلية الصنع.يتوفر الأوريجانو طازجًا أو مجففًا أو كزيت، مما يسهل إضافته إلى نظامك الغذائي.6- محاربة البكتيريا :يحتوي الأوريجانو على مركبات معينة لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا، كما أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن زيت الأوريجانو الأساسي ساعد في منع نمو الإشريكية القولونية وPseudomonas aeruginosa، وهما سلالتان من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى.وجدت دراسة أنبوبة اختبار أخرى أن الأوريجانو كان فعالًا ضد 23 نوعًا من البكتيريا .علاوة على ذلك، قارنت دراسة أنبوبة الاختبار النشاط المضاد للميكروبات لزيوت الأوريجانو والمريمية والزعتر الأساسية. وكان الأوريجانو من أكثر الزيوت الأساسية فعالية ضد البكتيريا، ويأتي بعد الزعتر .