تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 1-3-2021 بالبنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بأول أيام شهر مارس، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فشهد تباينا ليسجل 21.78 جنيه للشراء، 22.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل شهد سعر الدولار بأول أيام شهر مارس، ارتفاعا بقيمة قرش لقرشين في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، حيث سجل ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى بنك الاسكندرية ارتفع بقيمة "قرشين" ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
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