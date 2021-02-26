

تراجعت 47 جنيها خلال شهر.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 1 مارس تراجعت 47 جنيها خلال شهر.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 1 مارس

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 1 مارس 2021.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات شهر فبراير 2021، مالت إلى الانخفاض في أغلب الوقت لتغلق تعاملات الشهر على انخفاض في أسعارها.



وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات شهر فبراير 2021، وتراجع عيار 18 بقيمة بلغت 26 جنيهًا، بينما انخفض عيار 24 بقيمة بلغت 54 جنيها، في حين تراجع عيار 21 بقيمة 47 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما انخفض الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 376 جنيهًا.

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وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 765 جنيهًا، وعيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 874 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6120 جنيها.وهبطت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات الإلكترونية بسوق نيويورك، الجمعة الماضية، مع بلوغ عوائد الخزانة الأمريكية مستوى قريبًا من ذروة عام ما يضعف جاذبية المعدن الأصفر، إلا أن تراجع الدولار وتعهد المركزي الأمريكي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.وتتجه أسعار الذهب صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، حيث تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.وقال خبراء، إن ارتفاع العوائد الأطول أجلا يشكل عامل ضاغط أساسيا على المعادن النفيسة"، مشيرين إلى أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفعان العوائد إلى الارتفاع أكثر.