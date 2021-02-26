

نيفين جامع تكرم الشركات الأفضل أداءً فى 2020 بقمة مصر للأفضل نيفين جامع تكرم الشركات الأفضل أداءً فى 2020 بقمة مصر للأفضل

كرمت السيدة الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أمس أفضل 100 شركة أداءا في الاقتصاد المصري لعام 2020 والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل 2021» التي نظمتها مجلة أموال الغد، ووكالة إكسلانت للعلاقات العامة والحكومية، والتي أقُيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر 300 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية، وفق البيان المرسل بتاريخ 1 مارس.



قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها بقعاليات القمة إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً بسبب الأثار الخطيرة التى تسبب فيها انتشار كورونا عالمياً ومحلياَ، وهو ما استلزم أن تقوم الحكومة المصرية أيضا بأداء اسثتنائي متواكب مع حجم التحدى لاحتواء التداعيات السلبية التى كان من المُمكن أن تحدث لولا التحرك السريع للدولة، والعمل على محاور متعددة والتنسيق بين كافة الهيئات والوزارات الحكومية واتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى .



وتقدمت "جامع" بالشكر لمجلة أموال الغد الاقتصادية صاحبة فكرة تنظيم قمة مصر للأفضل منذ بدايه انعقادها في دورتها الأولى عام 2016، مشيرة إلى أن القمة تعد واحدة من أهم الفعاليات التي ساهمت في تعزيز إطار المشاركه والحوار المجتمعي بين الحكومة ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأه المصري في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بمختلف القطاعات.

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وأشارت إلى أن ما قامت به الحكومة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى من اتخاذ حزمة قرارات وإجراءات شاملة على المستوى الاقتصادى والاجتماعي وعلى الصعيد المالي والنقدي لتلافى أي أثار سلبية مُحتملة للوباء بدعم من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.ولفتت إلى أنه رغم التحديات الكبيرة خلال عام 2020 فإن الاقتصاد المصرى أثبت صلابته وقدرته على مواجهة تداعيات التباطوء والإنكماش التى تعرضت لها كبرى اقتصايات العالم ليحقق ثانى أعلى الاقتصاديات العالمية نمواً فى 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6%، مما وضع مصر ضمن نسبة 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي بأكثر من 2% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضافت الوزيرة: "لعل احتفالنا اليوم بانعقاد قمة مصر الأفضل، خير دليل على نجاح الإجراءات الحكومية فى تفادى تداعيات كورونا على مناخ الاستثمار ونشاط القطاع الخاص عبر تكريم أفضل 100 شركة مصرية حققت أداءاً إيجابياً خلال عام الأزمة".وتابعت "نحتفى اليوم أيضا من خلال هذه القمة بالنجاح المجتمعى عبر تكريم أكثر 50 سيدة تأثيراً فى مصر خلال 2020. فقد كان للمرأة المصرية دوراً محورياً في نجاح الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي شهدتها مصر خلال العام الماضى".وأشارت "جامع" إلى نجاح مساعى الدولة فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعياً بما يتوافق مع أهداف التنميه المُستدامة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27% وفي مجلس الوزراء إلى 25%.وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة نجحت في دعم القطاع الصناعي وتحقيقه لمؤشرات أداء إيجابية خلال 2020 على الرغم من صعوبة انتشار الوباء وتأثيره الكبير على حركة التصنيع والتجارة فى العالم، موضحة أن القطاع الصناعى المصرى حقق عدداً من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقض، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020.وأضافت أن مساهمة الناتج الصناعي بلغت نحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل بذلك قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق عليه أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.ولفتت إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي، وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير آلاف من فرص العمل خلال عام 2020، وهو ما انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة إلى 10.1% في عام 2020.وذكرت أنه سيتم قريبا الإنتهاء من إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى من المتوقع أن يُحدث تغييراً كبيراً فى تهيئة مناخ الاستثمار العام فى مصر من خلال إدخال فئات وقطاعات متعددة من المستثمرين عبر إقرار حزمة متكاملة من التسهيلات والتى ستؤدي بدورها إلى توسيع القاعدة الاستثمارية، كما ستعمل على حل المعضلة التاريخية فى الاقتصاد المصرى بضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.وانعقدت الدورة السادسة لـ "قمة مصر للأفضل 2020" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي نظمتها مجلة "أموال الغد الاقتصادية"، ووكالة إكسلانت كومينيكشنز – Excellent Communications، التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2020، والمحققين لنجاحات استثنائية في ظل التحديات والأوضاع الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.وضمت قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة مقيدة فى البورصة المصرية من حيث الأداء، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، كما استحدثت قمة هذا العام جوائز الإنجاز للشخصيات والشركات التي حققت نجاحات استثنائية خلال العام، وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين بكافة المجالات، ومراعاة تطبيق الحيادية والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية رائدة.