شاهد.. بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل



طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل



تعتبر الجبنة الرومي من الأنواع التي يعشق تناولها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار، وقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل جبنة رومي في المنزل..



مقادير جبنة رومي بيتي

7 ملعقة كبيرة نشا

2 كوب لبن

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

4 ملعقة كبيرة زيت

كيلو جبنة رومي بطارخ

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حبوب

1 ملعقة صغيرة ملح

لون طعام برتقالي او بودرة زعفران



طريقة تحضير جبنة رومي بيتي

-على النار، يذوب النشا مع اللبن على البارد ثم يضاف الزيت والملح

-تضاف الموزاريلا والجبنة الرومي وتقلب جيدًا حتى يصبح القوام كريمي

-تدهن العلبة بالزيت ثم تبطن بالبلاستيك وتوضع الجبنة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك، وتقدم مع التوست

