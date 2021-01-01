شاهد.. هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

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الاستحمام


قال الدكتور هانى الناظر ، استشارى الأمراض الجلدية ، إنه لابد من تجنب تخفيف ملابس الأطفال خلال هذه الفترة تجنبأ لإصابتهم ب نزلات البرد ..

وحذر " الناظر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، من استحمام الأطفال مرة واحدة فى الأسبوع وهو الامر الذى يدهشه من بعض الأمهات التى تقوم بذلك خاصة أن النظافة العامة شئ هام للغاية تجنبأ للفيروسات .

وأشار إلى أن غسل الإيدى ب صابون الجلسرين مفيد لمن يعانون من حساسية الجلد وهو أفضل حل لعلاج الفيروسات وليس الإستعانة ب صابون المواد المطهرة .

وأشار إلى أن النظافة العامة شئ ضرورى وأنه من المهم ضرورة غسل الإيدى والصابون ب استمرار تجنبا لنقل الفيروسات والحرص على قص أظافر الأطفال يوميأ .

المصدر: elbalad

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