حرب التصريحات تشتعل.. أول تعليق من إيران على اتهام نتنياهو لها بضرب السفينة الإسرائيلية



أول تعليق من إيران على اتهام نتنياهو أول تعليق من إيران على اتهام نتنياهو

نفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن الهجوم على سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن: "اتهامنا باستهداف السفينة الإسرائيلية غير صحيح وأمن المنطقة مهم لنا".



وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن "تصريحات نتنياهو عن سعينا للسلاح النووي هي للاستهلاك الداخلي".

قد يعجبك أيضا...

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين في مقابلة مع قناة "كان"، أن إيران المسئولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي، مهددا بـ"ضرب" طهران في "كل أنحاء المنطقة".وقال نتانياهو: "من الواضح أن هذا عمل إيراني (...) إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وأنا مصمم على إيقافها. لقد ضربناها في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف نتانياهو: "الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية أو تطوير أي قدرات نووية، مع أو بدون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".وأشار وزير إسرائيلي إلى إن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ضربات ليلية منسوبة لإسرائيل ضد مجموعات موالية لإيران في سوريا.وتعرضت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.