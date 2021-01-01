الحق نفسك .. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بفيروس سي سريعا



فيروس سي فيروس سي

للاسف الشديد يعد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي من اكثر الامراض الصامتة التى لاتظهر اعراضا واضحا الا فى حالات واضحة ولذلك فإن كثير من المصابين بالتهاب الكبد سي لا يعانون من أي أعراض ولا يدركون أنهم مصابون بالعدوى الابعد حدوث ضرر كبير في الكبد.



فى الوقت نفسه هناك بعض الاعراض المبكرة التى لايعرفها عدد كبير من الناس تكشف الاصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي والتى نعرضها لكم وفقا لما جاء فى موقع "nhs " .



- الأعراض المبكرة

لا يعاني حوالي 1 من كل 3 أو 4 أشخاص من أي أعراض خلال الأشهر الستة الأولى من الإصابة بعدوى التهاب الكبد C. وتُعرف هذه المرحلة بالتهاب الكبد الوبائي الحاد.

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وإذا ظهرت الأعراض ، فعادة ما تحدث بعد أسابيع قليلة من الإصابة. وقد تشمل الأعراض:ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أعلىتعبفقدان الشهيةآلام في البطنالشعور بالمرضويعاني حوالي 1 من كل 5 أشخاص من الأعراض من اصفرار العين والجلد. وهذا ما يعرف باليرقان .ويتمكن 1 من كل 4 أشخاص مصابين بالتهاب الكبد C ، من قتل الفيروس عن طريق الجهاز المناعي في غضون بضعة أشهر ولن تظهر على الشخص أعراض أخرى ، ما لم يصاب بالعدوى مرة أخرى.وفي الحالات المتبقية ، يستمر الفيروس داخل الجسم لسنوات عديدة، ويُعرف هذا باسم التهاب الكبد المزمن.- الأعراض اللاحقةيمكن أن تختلف أعراض التهاب الكبد الوبائي سي طويل الأمد (المزمن) بشكل كبير. في بعض الأشخاص ، قد تكون الأعراض بالكاد ملحوظة. في حالات أخرى ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية حياتهم.يمكن أن تختفي الأعراض أيضًا لفترات طويلة ثم تعود.تتضمن بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد C المزمن ما يلي:الشعور بالتعب طوال الوقتآلام المفاصل والعضلات وآلامالشعور بالمرضمشاكل في الذاكرة قصيرة المدى والتركيز واستكمال المهام العقلية المعقدة مثل الحساب الذهني - يصف الكثير من الناس هذا بأنه "ضباب الدماغ"تقلب المزاجالاكتئاب أو القلقعسر الهضم أو الانتفاخحكة في الجلدوجع بطنإذا تركت العدوى دون علاج ، يمكن أن تتسبب في النهاية في تندب الكبد (تليف الكبد)يمكن أن تشمل علامات تشمع الكبد اليرقان وتقيؤ الدم والبراز الداكن وتراكم السوائل في الساقين أو البطن.