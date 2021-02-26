

الذهب يُنهي فبراير بأسوأ أداء شهري منذ 2016.. وخبير يكشف الأسباب الذهب يُنهي فبراير بأسوأ أداء شهري منذ 2016.. وخبير يكشف الأسباب

قال رجب حامد، الخبير الاقتصادي، إن الذهب حقق خسائر عالميًا، للشهر الثاني على التوالي منذ بداية 2021، وذلك منذ وصوله 1912 دولار للأونصة، حيث استمر في الهبوط ليسجل 1714 دولارًا للأونصة الواحدة فاقدًا 200 $ منذ بداية العام.



وأوضح «حامد»، في تصريحات له، أن السبب الرئيس في هبوط أسعار الذهب هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل 10 سنوات لمستوى 1.6%، وهو أعلى مستوى في عام وهو ما تسبب في رفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



وأوضح أنه مع ارتفاع عائدات السندات والدولار الأمريكي بدأت عمليات التصفية الحادة للذهب، وكذلك الأسهم ولجوء المستثمرين إلى النقد ما يمكن أن يعرض السلع جميعها للضعف.

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وأكد أن الأسواق اكثر تفاؤلًا بتقديم حزمة التحفيز الأمريكية قدمًا والمخاوف حيال ما يمكن أن تفعله من رفع التضخم وخفض عوائد السندات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تمرير حزمة التحفيز المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار، وهو ما يعد اول نصر تشريعي لـ"جو بايدن" الرئيس الأمريكي الجديد، حيث قال إن الحزمة ضرورية لمكافحة جائحة أودت بحياة ما يربو على نصف مليون أمريكي وأدت لبطالة الملايين.ونوه بأن البيئة الأساسية الداعمة لأسعار الذهب مع ارتفاع التضخم وارتفاع الدين، وأن الذهب يجب أن يتشبث بمستويات 1725، 1700 دولار خلال الأسبوع المقبل.وأشار إلى ان الذهب أغلق على سعر 1734 دولار للأونصة بفارق 47 دولارًا عن سعر افتتاحه الأسبوعي، ومتماديًا في حالة الهبوط مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1815 دولارًا، وأقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1717 دولارًا.وحول الفضة أكد كريم راغب، خبير اقتصادي، أن الفضة سايرت الذهب فى الهبوط وتأثرت بقوة الدولار وقوة عوائد السندات فى بداية الأسبوع لتهبط من بداية الاسبوع فى اتجاه 27.43 دولار، ولامست اعلى مقاومة لها لهذا الأسبوع 28.31 دولار في بورصة كيوميكس نيويورك.وذكر أنها عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة والتي تمثلت في حالات جنى الارباح وضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع تحت مستوى 26 دولار وقريبة من مستوى الافتتاح، ومازالت الرهانات فى صالح المعدن الأبيض، ومستوى 29 دولار يمكن أن يتحقق مرة أخرى مع أي انتكاسة للعملة الخضراء خصوصا أنها تشهد حاليًا ارتفاعًا غير مبررًا، متوقعًا الهبوط في حين إقرار بايدن الحزمة التحفيزية.