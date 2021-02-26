البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

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البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم الأحد؛ بسبب عمليات البيع الموسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر «إى جي إكس 30» بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر «إى جي إكس 50» بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر «إى جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، وهبط مؤشر «إى جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إى جي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر «إى جي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة.

المصدر: الدستور

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