تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم الأحد؛ بسبب عمليات البيع الموسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر «إى جي إكس 30» بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر «إى جي إكس 50» بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر «إى جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، وهبط مؤشر «إى جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.
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التعليقات على البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم
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