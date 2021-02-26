الإمارات تشهد ارتفاعات فى أسعار البنزين خلال مارس

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الإمارات تشهد ارتفاعات فى أسعار البنزين خلال مارس

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود في الإمارات، اليوم الأحد، عن تسجيل أسعار الجازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98» و«خصوصي 95» ارتفاعا في مؤشراتها اعتبارًا من أول مارس المقبل، وبقيمة وصلت 21 فلسا للتر.

ووفق صحيفة «الإمارات اليوم» على موقعها الإلكتروني، اليوم، سجل سعر لتر الديزل ارتفاعًا بقيمة بلغت 14 فلسًا مقارنة بأسعار شهر فبراير الجاري، حسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ووفق الصحيفة، تأتي الارتفاعات السعرية عقب فترة من الاستقرار الذي سجلته أسعار البنزين امتدت لنحو 11 شهرا منذ شهر أبريل من العام الماضي وحتى الشهر الجاري.

المصدر: الدستور

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