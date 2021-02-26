

استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 28 فبراير 2021

ستقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، بعد أن زادت أمس، السبت، بمعدل 4 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك على مستوى أعيرة الذهب.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 765 جنيها.



وسجل الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 874 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 656 جنيها.ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب إلى نحو 510 جنيهات.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.