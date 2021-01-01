

5 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء من مالك لاخر 5 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء من مالك لاخر

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تغيير ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر، وذلك نظرا لأهميته في كل بيت، لذا تقدم بوابة أخبار اليوم خطوات تغيير ملكيته، على النحو التالي:



1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع



2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع

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3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنهويوضح الجهاز أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء5- مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم